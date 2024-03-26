Uyuşturucu örgütü lideri Aydın'da yakalandı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 10:28

Güncelleme: 26.03.2024 - 10:28

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığınca "uyuşturucu madde ticareti" suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan baskında örgüt lideri ile birlikte 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise; uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan temin edildiği belirlenen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri E.P. ile Ö.K. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.