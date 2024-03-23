'Çetinler' suç örgütünden 63 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:05

Güncelleme: 23.03.2024 - 12:11

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütü suçlar bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Maltepe’de ‘Adam öldürme’, ‘yaralama’, ‘işyeri kurşunlama’ ve ‘yağma’ suçlarını işleyen Çetinler suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ‘pablo’, ‘hayalet’, ‘happy’, ‘çizgi’, ‘arap’ gibi çeşitli isimlerle "uyuşturucu madde satışı tezgahı" kurarak uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çetinler suç örgütüne yönelik 19 Mart Salı günü, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 75 şüpheli yakalandı. 30 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise askerde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarında ise, 2 kilo 180 gram Metamfetamin, 182,5 gram esrar, 20 adet fişeklenmiş esrar, 67 gram sentetik kannobioid (Bonzai), 13 adet sentetik ecza hap, 5 gram kokain, 1 adet ecstasy hap, 2 adet grender öğütücü, 5 adet tabanca, 116 adet çeşitli çaplarda fişek, 5 adet şarjör, 1 adet hassas terazi, 161 bin 370 lira ele geçirildi.

63 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 63’ü tutuklananarak cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.