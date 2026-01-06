'Uyuşturucu' soruşturmasında yeni gelişme: Ela Rümeysa Cebeci bir kez daha ifade verdi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında 17 Aralık’ta tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, 20 Aralık’ta savcılıkta verdiği ek ifadede uyuşturucu kullandığını kabul etmişti, ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.

BİR KEZ DAHA İFADE VERDİ

Cebeci, bir kez daha ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLDİ

Cebeci, 4. kez verdiği savcılık ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi.

17 ARALIK'TAN BERİ TUTUKLU BULUNUYOR

Televizyon haber programcısı Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cebeci'nin, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak suçundan" tutuklandığını duyurmuştu.

Cebeci ve 11 Aralık'ta tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile birlikte yedi kişinin uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. Ela Rümeysa Cebeci'nin, saç örneğinde "esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitlerinin" saptandığı açıklanmıştı.

Cebeci'yi de soruşturmaya dahil eden gelişme Sercan Yaşar isimli internet ünlüsünün gözaltına alınması oldu. Yaşar, 17 Aralık'ta serbest bırakıldı.