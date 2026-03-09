Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı: Ali Kaya'nın avukatlarından tahliye talebi

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın negatif çıkan uyuşturucu testi sonuçları avukatlarına tebliğ edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Kaya'nın girdiği uyuşturucu testi negatif çıkmıştı.
Avukatları tebliğ edilen sonuçla raporuyla mahkemeye tahliye talebinde bulunulacak.
DİLEK İMAMOĞLU'NUN İKİ KARDEŞİ TUTUKLANDI
Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, "Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" ve "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" iddialarıyla tutuklanmıştı.
İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında Dilek İmamoğlu'nun diğer kardeşi Cevat Kaya geçen Nisan ayında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.