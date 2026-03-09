Cumhuriyet Gazetesi Logo
Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı: Ali Kaya'nın avukatlarından tahliye talebi

Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı: Ali Kaya'nın avukatlarından tahliye talebi

9.03.2026 15:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Uyuşturucu testi negatif çıkmıştı: Ali Kaya'nın avukatlarından tahliye talebi

Dilek Kaya İmamoğlu'nun tutuklanan kardeşi Ali Kaya'nın negatif çıkan uyuşturucu testi sonuçları avukatlarına tebliğ edildi. Avukatlar tahliye talebinde bulunacak.

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın negatif çıkan uyuşturucu testi sonuçları avukatlarına tebliğ edildi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında tutuklama kararı verilen Kaya'nın girdiği uyuşturucu testi negatif çıkmıştı.

Avukatları tebliğ edilen sonuçla raporuyla mahkemeye tahliye talebinde bulunulacak. 

DİLEK İMAMOĞLU'NUN İKİ KARDEŞİ TUTUKLANDI 

Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya, "Kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" ve "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" iddialarıyla tutuklanmıştı. 

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında Dilek İmamoğlu'nun diğer kardeşi Cevat Kaya geçen Nisan ayında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Dilek İmamoğlu #Ali Kaya