Uyuşturucu ticareti suçundan aranıyordu: Rezidansta yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstiklal Mahallesi'nde rezidanstaki bir daireye bugün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi.

Bir yakınının evinde saklandığı tespit edilen ve 'Uyuşturucu ticareti' suçundan 8 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan Tijen K., ekipler tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tijen K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.