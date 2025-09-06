Uyuz tanısı konulan 50 köpek tedavi altına alındı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, yaptıkları çalışmalarda sokakta yaşayan 50 köpeğe klinik bulgular ve mikroskobik muayene sonucu uyuz tanısı koydu.

Veteriner hekimler, uyuz tanısının ardından hayvanlar için 3 hafta sürecek tedaviye başladı.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli sorumlu Veteriner Hekim Besra Çakmak, merkeze getirilen hayvanların ayrı bölümlerde tetkiklerini yaptıklarını belirtti.

"SÜREKLİ KONTROL GEREKİYOR"

Çakmak, "Mikroskobik muayenesinde uyuz tanısı koyduğumuz hayvanlara medikal tedavi başlatıyoruz. Uyuz tedavisi birkaç hafta sürüyor. Biz, bir hafta önce uyuz tanısı konulmuş 50 köpeğe tedavi uyguladık, 3 doz şeklinde 7 gün arayla doramectine uygulandı. Bunun yanında destekleyici tedavi olarak vitamin, mineral desteklemesi, bakım ve beslemesi yapıldı. Uyuz bulaşıcı bir hastalık, o yüzden sürekli hijyene, temizliğe dikkat edilmesi, bakımın yapılması lazım. Bu halk sağlığı yönünden de önemli bir hastalık ve sürekli kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.