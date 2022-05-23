Uzaktan çalışmanın avantajıyla şirketler merkezlerini kaydırıyor
Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın yarattığı fırsat teknoloji şirketlerinin yönünü Anadolu'ya çevirdi. Çağrı merkezi şirketi Tempo Communication CEO'su Cemal Akar, Anadolu'ya yönelmenin bu bölgede kentlerin hızlı kalkınmasına da katkı sağlayacağını belirterek tersine göçü teşvik edeceğini, büyük şehirlerdeki sıkışmışlığı ve giderek artan konut krizini bile çözebileceğini söyledi.
Bu yıl kuruluşunun 20'inci yılını kutlayan Tempo'nun Anadolu'daki ilk ofisini Afyonkarahisar'a açtığını söyleyen Tempo Communication CEO'su Cemal Akar, "Şu anda 50 şehirde lokasyondan bağımsız 3 bine yakın çalışanımız var. O insanlar da İstanbul'un keşmekeşine ve yüksek kiralarına gelmek istemiyor. Kamu bu konuda daha fazla teşvik verirse bu bölgelerin kalkınması teknoloji şirketleri ve bilişim istihdamıyla çok kolay olacaktır" dedi. Anadolu'da işçi çalıştırmak ve iş yeri açmak için var olan teşviklerin artırılması gerektiğini de söyleyen Akar, teknoloji istihdamı için özellikle eğitim teşvikleri verilmesi gerektiğini belirtti.
Akar, "İşçi alıp çalıştırınca teşvik veriliyor ama bizim gibi şirketlerin önce o işçiye bir eğitim vermesi gerekiyor" dedi.
Akar, ayrıca Türkiye'de iş yapan ve yaşayan herkesin uzun yıllardır alışık olduğu risk ve belirsizlik ortamının pandemi ve Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte tüm dünyaya yayıldığını ve bunun da yabancı yatırımcıları zorladığını söyledi. Enflasyon ve global ekonomik kriz ortamında yabancı yatırımcı çekmek için güven verici adımlar atılması gerektiğini söyleyen Akar, "Örneğin şirketlerin halka açılması hızlanmalı ki yatırımcı güvensin. Ya da bu garantörlüğü verebilecek kurumlar kurulsun. Örneğin bir kurum olsun ve yabancı yatırımcıya, 'Şu şirket güvenilir buna yatırım yapabilirsin' desin bir nevi sertifika dağıtsın" diye konuştu.
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