Uzel Makina işçilerinin direnişi 15 yıldır sürüyor

03 Temmuz 2022 Pazar, 16:38

Uzel Makina işçileri, 20 yılı aşkın süredir çalıştıkları fabrikadan alamadıkları tazminat hakları için Nakliyat-İş öncülüğünde Rami'deki Uzel Makina Fabrikası önünde eylemlerini sürdürüyor. Tazminatları verilmeden işten çıkarılan 2200 işçiden geriye kalan 150'e yakın işçinin sürdükleri mücadele devam ediyor. 15 yıldır devam eden işçilerin hak arayışının çadır nöbeti 666’ncı gününde.

1960’lı yıllarda yerli traktör üretmeye başlayan Türkiye’deki ilk büyük sanayi işletmelerinden biri olan İstanbul Edirnekapı’daki Uzel Fabrikası, 2008 yılından itibaren adım adım iflasa sürüklendi. 2013 sonunda resmen iflas kararı verildikten sonra tasfiye işlemleri başlayan fabrikada çalışan 2200 işçinin 5 aylık maaşı ve tazminatları 15 yıldır ödenmiyor.

19 yıllık Uzel Makina işçisi olan, işçilerin Komite Başkanı Suat Bektaş fabrikanın 2008’teki iflasından sonra tazminatlarının ve 5 aylık maaşlarının verilmediğini, 15 yıldır bunun için mücadele ettiklerini söyledi. Bektaş, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bu fabrika 2007 yılında 640 milyon dolar ciro yaptı yemekhanede kokteyller verildi. Sonrasında ne hikmetse iflas etti. Biz işçiler 5 ay maaş alamadık. Maaşlarımızı alamadığımız için 16 gün eylem yaptık, Fabrikayı terk etmedik. Bağlı bulunduğumuz Türk-İş’e bağlı Türk-Metal Sendikası geldi bizim eylemimize sahip çıkıyormuş gibi yaptı, bize “namus şeref sözü sizin paralarınızı 6 ayda alacağız” dedi. Aradan geçen onca yıla rağmen biz paralarımızı alamadık.