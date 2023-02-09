Üzerimize düşeni yapıyoruz: Türkiye'nin en güvenilir gazetesi Cumhuriyet aracılığıyla yardımlarınız depremzedelere ulaştırılıyor

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:11

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 19:18

Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıya....



Yaşadığımız deprem dünyada görülmemiş bir felaket yarattı. Ülkemizde büyük bir insani dram yaşanıyor...

Art arda gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi de göçük altında kaldı...

Tüm Türkiye yıkımın yanı sıra donduran soğuk havayla da mücadele eden depremzedelere yardım etmek için var gücüyle çalışıyor.

Yurtiçi ve yurtdışında yaşayan pek çok Cumhuriyet okuru, bize ulaşarak ihtiyacı olanlara yardımlarını iletmek üzere yoğun isteklerini belirtiyorlar.

100 yıldır varlığını sürdüren ve güvenilirliği uluslararası raporlara geçen Cumhuriyet Gazetesi, deprem bölgelerindeki yurttaşlar için gücünü kullanmayı bir insanlık görevi olarak kabul etmektedir.

Bu nedenle Cumhuriyet Vakfı, yurttaşlarımızın yardımlarının en doğru şekilde deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için üzerine düşen aracılık görevini eksiksiz yerine getirecektir.

Yardım etmek isteyen yurttaşlarımız aşağıdaki koşulları yerine getirmek durumundadır:

- Depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderilecek yardımların açıklama kısmına “Gönderdiğim tutar Cumhuriyet Vakfı tarafından yardım toplamak için görevlendirilmiş yetkili ve resmi mercilere ulaştırılmak üzere şartıyla” yazılmalıdır.

- Bağışta bulunanların isimleri ve bağış miktarları kendi izinleri doğrultusunda www.cumhuriyet.com.tr sitemizde paylaşılacaktır.

Ülkemizde ve başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelerde yaşayan yurttaşlarımız, yardımlarının deprem mağdurlarına ulaştırılması için Cumhuriyet Vakfı’nın aşağıda paylaştığı banka hesaplarına bağış yapabilir.

TL 1398 37381 TR91 0006 4000 0011 3980 0373 81

USD 1398 37801 TR62 0006 4000 0021 3980 0378 01

EUR 1398 37816 TR45 0006 4000 0021 3980 0378 16

GBP 1398 37820 TR34 0006 4000 0021 3980 0378 20