Üzerinden 3 yıl geçen depremin yaraları hâlâ sarılamadı: 360 bin 455 kişi konteynerlerde!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu-2026’yı yayınladı. Rapor depremin üzerinden 3 yıl geçmesine karşın yaraların hâlâ sarılamadığını ortaya koydu.

İŞSİZLİK YÜKSEK

Rapora göre, 2024 yılında bölge genelinde istihdam oranı ve işgücüne katılım oranının Türkiye geneline göre düşük, işsizlik oranının ise yüksek olduğu gözlendi. Türkiye genelinde işgücüne katılım oranı yüzde 54.2 ve istihdam oranı yüzde 49.5 iken bölgede işgücüne katılım oranı yüzde 49.2, istihdam oranı ise 44.2 oldu. İşgücüne katılımın en düşük olduğu iller sırasıyla yüzde 44.1 ve yüzde 45.5 ile Diyarbakır ve Elazığ. Diğer yandan

Kilis ve Hatay’da işsizlik oranı yüzde 12.5 ve yüzde 12 ile 2024 yılında Türkiye ortalaması olan yüzde 8.7’nin üzerinde seyretti.

Rapordaki verilere göre 2024 itibariyle bölgedeki işsiz sayısı 491 bin. Adana’daki işsiz sayısı 105 bin. Hatay’da 70 bin. Depremden etkilenen illerdeki kayıt dışı istihdam oranı da oldukça yüksek. Yüzde 37.1.

GELİR DÜŞÜK

Bölgenin fert başına milli gelir seviyesi 2024 yılında bir önceki yıla göre yükseliş göstermekle birlikte Türkiye ortalamasının altında kalmaya devam etti. Depremlerden etkilenen 11 ilin ortalama kişi başı GSYH’sı 2023 yılı itibarıyla 7 bin 51 dolar iken 2024 yılında 9 bin 303 dolar olarak hesaplandı.

YURTTAŞ KONTEYNERLERDE

Raporda “aktif kullanılan konteyner sayısı” başlıklı tabloda veriler paylaşıldı. Buna göre, 26 Ocak 2026 tarihi itibariyle toplam 360 bin 455 kişi konteynerlerde barınıyor. Kentlerde 223 bin 72, kırsalda ise 137 bin 383 kişi konteynerlerde yaşıyor. Kentlerde 70 bin 182, kırsalda da 56 bin 401 konteyner bulunuyor. Konteyner kent sayısı da 242.

EN FAZLA HATAY’DA

Konteynerlerde yaşayanların en fazla olduğu yer 156 bin 973 kişi ile Hatay. Malatya’da 67 bin 664, Kahramanmaraş’ta 55 bin 264 kişi konteynerlerde barınıyor. Adana’da 609, Adıyaman’da 42 bin 456, Diyarbakır’da bin 305, Elazığ’da 6 bin 23, Gaziantep’te 21 bin 985, Kilis’te bin 889, Osmaniye’de 3 bin 223, Şanlıurfa’da da 3 bin 84 kişi konteynerlerde yaşıyor.

39 MİLYAR LİRA TAZMİNAT

Rapora göre, deprem öncesinde zorunlu deprem sigortası kapsamındaki Doğal Afet Sigortaları Kurumu poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249. 2025 yılı sonu itibarıyla deprem bölgesindeki 519 bin 650 dosyaya toplam 39 milyar TL tutarında tazminat ödendi.

410 BİN 335 HAK SAHİBİ

Rapora göre, 30 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan hak sahipliği süreci; 18 il, 179 ilçe, 8 bin 474 mahalle ve 2 bin 472 köyü kapsayacak şekilde, ek süreler dahil olmak üzere öngörülen 90 günlük yasal sürenin tamamlanmasıyla sonuçlandırıldı. Süreç sonunda, 18 il genelinde konutlar için yaklaşık 359 bin 157, işyerleri için 39 bin 121 ve ahırlar için 12 bin 57 olmak üzere toplam 410 bin 335 hak sahibi kabul edildi.

Rapora göre, bugüne kadar gerçekleştirilen kura törenleri sonucunda toplam 433 bin 667 konut ile 21 bin 690 işyerinin kurası tamamlandı. Hak sahiplerine teslim sürecinin devam ettiği belirtildi.