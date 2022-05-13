Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Bursa'da bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda üzerine kostik potasyum hidroksit sıçrayan işçinin vücudunun yüzde 60'ında 2. derece yanık meydana geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan Ömer Güne (45), kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açınca, kazandan püsküren potasyum hidroksit asit üzerine sıçradı. Mesai arkadaşlarının suyla yıkaması nedeniyle asidin reaksiyona uğradığı öğrenilen Güne'nin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu öğrenildi.
Olay, saat 00.15 sıralarında Bursa İnegöl Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Ömer Güne, kumaşlar için kullanılan kostik kimyasal maddenin bulunduğu kazanın kapağını açtı. Kazadan püsküren potasyum hidroksit asit işçinin vücuduna sıçradı. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi yaralandı.
Olayı gören işçiler, acı içinde kıvranan Güne'yi suyla yıkayınca, asit reaksiyona uğradı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler, Ömer Güne'yi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücudunun yüzde 60'ında 2'nci derece yanık olduğu öğrenilen Güne, yanık ünitesinde tedavi altına alındı.
Olayın ardından AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Nükleer (KBRN) ekibi, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
Video Haberler
- 'Kaçak gelinler' engelli işçiyi de dolandırmış
- İşçinin birikimini çalmıştı, eğlence mekanında yakalandı
- İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu
- İstanbul'da vahşet: Bebeğini balkondan attı!
- Çiftliğinde 165 köpek ve 5 kedi ile yaşıyor
- Yavru kedileri kurtarmak için duvarı deldiler.
- Kocaeli'de fabrika yangını
- Kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
- Kayseri'de 'uyuşturucu' operasyonu: 32 gözaltı
- CHP'li isimlerden açıklama
En Çok Okunan Haberler
-
- Kaftancıoğlu'na hapis, siyasi yasak kararı!
- ‘Gök gürültüsünü duyuyor musun?’
- Kılıçdaroğlu'ndan tüm vekillerine talimat
- 'Siyasi yasak' kararı ne anlama geliyor?
- Eski bakan 'çok yanlış' dedi!
- Kılıçdaroğlu son noktayı koydu
- Almanya'dan Rusya'ya suçlama
- Erdoğan: 'Engelli kardeşlerimize sırtımızı dönemeyiz'
- ABD'den Türkiye'yi kızdıracak adım
- 'İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemediler'