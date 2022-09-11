Üzerine tomruk devrilen orman işçisi yaşamını yitirdi

Adana'nın Feke ilçesinde taşıdığı tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan orman işçisi Umut Durakçı (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
11 Eylül 2022 Pazar, 16:54
Üzerine tomruk devrilen orman işçisi yaşamını yitirdi
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Olay, saat 13.00 sıralarında Akkaya Orman İşletme Şefliği'nin deposunda meydana geldi. Orman işçisi Umut Durakçı, kamyondan tomruk indirirken dengesini kaybederek yere düştü. Taşıdığı tomruklar üzerine düşen Durakçı, ağır yaralandı.

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Durakçı'yı ambulansla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durakçı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durakçı'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana İşçi Orman

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