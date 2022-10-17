Üzerine yıldırım düşen 78 hayvan öldü

Adıyaman’ın Besni ilçesinde üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu 78 küçükbaş hayvan öldü.

İHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 13:47
Üzerine yıldırım düşen 78 hayvan öldü
Abone Ol google-news

Adıyaman’ın Besni ilçesinde aniden bastıran yağmur yağışıyla birlikte yıldırımlar düşmeye başladı.

Bu esnada ikametin bahçesinde bulunan Selim Arslan’a ait 100’e yakın küçükbaş hayvanın üstüne yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu bahçede bulunan hayvanlardan 78’i ölürken 3 küçükbaş hayvan ise yaralandı.

Geçimini hayvancılıkla sağlayan Arslan, küçükbaş hayvanlarını hareketsiz bir şekilde yerde görünce adeta şoka girdi.

Mağdur olduğunu ve hayvanlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Arslan, yetkililerden yardım istedi. 

 


hayvan küçükbaş hayvan adıyaman Yıldırım yıldırım düşmesi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler