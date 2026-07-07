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Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

7.07.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
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Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, motosikletiyle seyir halindeyken amcasının kullandığı otomobille çarpışan 32 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak, hayatını kaybetti.
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Bozdoğan ilçesi Kakkalan Mahallesi’nde meydana geldi.

Bornova Destek Tabur Komutanlığı’nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Yalçın Çolak idaresindeki motosiklet, bahçe yolunda ilerlediği sırada, amcası Yılmaz Çolak (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Yalçın Çolak, devrilen motosikletten yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Yalçın Çolak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çolak’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı

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