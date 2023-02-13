Uzmanı uyardı: Depremlerin vurduğu 10 il için salgın riski
Uzmanlar deprem bölgesinde, özellikle içme suyu ve hijyen konusunda yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek bu tehdide karşı karşı önlem alınması gerektiğini belirtiyor.
Depremin ardından yol kenarlarında biriken çöpler, içme suyuna erişimde yaşanan zorluk ve beraberinde gelen hijyen sorunu en büyük problemler arasında yer alıyor.
NTV'nin haberine göre, depremlerin vurduğu 10 il için yeni salgın riski kapıda...
Uzmanlara göre, büyük afetlerin ardından beslenme, hijyen, ve sağlıklı içme suyuna erişimde yaşanan sıkıntılar salgına zemin hazırlayabilir.
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hava sıcaklığının eksi derecelerde olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonları ve depremde kirli yaralanmalar sonucu çıkacabilecek enfeksiyonlara karşı uyardı.
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, temizlikle ilgili problem olduğunu ancak belediye ekiplerinin temizlik için sahaya çıktıklarını dile getirdi. Güngör, "Temizlik hizmetini yoğun şekilde yerine getiriyorlar." dedi.
İSHAL VAKALARI ARTMIŞTI
Pakistan'da 2005 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem sonrası ishal vakaları yüzde 42 arttı.
Japonya'da 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremden sonra ise influenza ve norovirus salgınları tespit edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enfeksiyon riskine karşı bir dizi önlem alındığı açıkladı.
Koca, "Deprem sonrası ortaya çıkabilecek enfeksiyonlara karşı gerekli tedbirler alınıyor. Bölgeye kuduz ve tetenoz aşısı sevk edildi. Halk sağlığı merkezlerinde hijjen malzemeleri desteği sağlamaktadır" diye konuştu.
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