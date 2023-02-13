Son dakika... Kahramanmaraş depremi: İYİ Partili Erdem'den Hatay'ın durumuna ilişkin çarpıcı bilgi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Hatay'da yaşanan yıkıma ilişkin kritik bir veri paylaştı. Hukukçu siyasetçi Erdem, Hatay'da içinde oturulabilecek evlerin en fazla yüzde 15 olduğu bilgisini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:55
Son dakika... Kahramanmaraş depremi: İYİ Partili Erdem'den Hatay'ın durumuna ilişkin çarpıcı bilgi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Halkt TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Bahadır Erdem, Kahramanmaraş'ı vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin bölgede yarattığı yıkıma dair çarpıcı bir veri paylaştı. 

Prof. Dr. Erdem, "Hatay'da içinde oturulabilecek en fazla ev yüzde 15'tir. Gerisini unut. Yüzde 35'i, 40'ı göçük. Yüzde 45, 50'sinin içine girilemez" dedi.

ÇALMAYIN, ÇIRPMAYIN, DENETLEYİN!

Depremin ardından bölgedeki izlenimlerini paylaşan Erdem, "Şunu görüyorsunuz: İki bina sapasağlam duruyor, biri çökmüş. Kesin olan, kıpırdamayan, canlarına bir şey olmayan binalar var. Eski Maraş olduğu gibi gitmiş" ifadelerini kullandı. 

Bahadır Erdem, "Tepelerde, zemini iyiyse, bina iyi yapıldıysa, sapasağlam duruyor" derken şu çağrıda bulundu: ''Çalmayın, çırpmayın, denetleyin!''


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