Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu

Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 09:16
Amerikan Futbol Ligi şampiyonluk maçı Super Bowl'da Kahramanmaraş depremleri anonsu
Abone Ol google-news

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, ABD'yi ekran başına kilitleyen ve Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles'ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı Super Bowl'un da gündemindeydi. 

Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda, depremlerde hayatını kaybedenler anıldı ve şu anons yapıldı:

"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz."

Karşılaşmayı Kansas City 38-35'lik skorla kazandı.


ABD Amerikan futbolu Super Bowl Kahramanmaraş depremi

İlgili Haberler

Yağma paylaşımları yapmıştı: Gözaltına alınan Hatayspor yöneticisi serbest kaldı

Yağma paylaşımları yapmıştı: Gözaltına alınan Hatayspor yöneticisi serbest kaldı
Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz imzalı formasını Galatasaray'a bağışladı

Trabzonsporlu futbolcu Dorukhan Toköz imzalı formasını Galatasaray'a bağışladı
Hataysporlu Christian Atsu ve Taner Savut için bekleyiş sürüyor

Hataysporlu Christian Atsu ve Taner Savut için bekleyiş sürüyor

En Çok Okunan Haberler