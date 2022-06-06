Uzmanından sahile vuran deniz tavşanıyla ilgili açıklama

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:12

Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulualan Halk Plajı ve Mesire Alanı sahilinde piknik yapan ve denize giren yurttaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Denizde çok sayıda siyah renkli canlı yüzdüğünü gören yurttaşlar bu canlının türünü bilmedikleri için denize girmezken, cep telefonlarına sarılıp canlının görüntülerini çekti.

Denizde yüzen canlıların ise yapılan inceleme sonrasında deniz tavşanı olduğu bildirildi.

İSPANYOL DANSÖZÜ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bilimsel adı Aplysia fasciata (Deniz Tavşanı) olarak bilinen canlının aynı zamanda İspanyol dansözü olarak adlandırıldığını söyledi.

Canlının salyangoz türünden olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Adeta İspanyol dansözlerinin etekleri gibi yüzgeçlerini hareket ettirerek yer değiştiren ve kimseye zararı olmayan bir canlıdır. Kıyılarımızda var. Kıyılardaki yosunlarla beslenen bir canlı. Özellikle kahverengi alglerle besleniyor. Hayvana dokunmamak gerekiyor” diye konuştu.