Uzmanından sahile vuran deniz tavşanıyla ilgili açıklama
Antalya’da denizde görülen deniz tavşanının zararsız bir canlı olduğu ve kıyıya beslenmek için geldiği bildirildi. Canlının aynı zamanda İspanyol dansözü olarak adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “İspanyol dansözlerinin etekleri gibi yüzgeçlerini hareket ettirerek yer değiştiren ve kimseye zararı olmayan bir canlıdır” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Ulualan Halk Plajı ve Mesire Alanı sahilinde piknik yapan ve denize giren yurttaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Denizde çok sayıda siyah renkli canlı yüzdüğünü gören yurttaşlar bu canlının türünü bilmedikleri için denize girmezken, cep telefonlarına sarılıp canlının görüntülerini çekti.
Denizde yüzen canlıların ise yapılan inceleme sonrasında deniz tavşanı olduğu bildirildi.
İSPANYOL DANSÖZÜ
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bilimsel adı Aplysia fasciata (Deniz Tavşanı) olarak bilinen canlının aynı zamanda İspanyol dansözü olarak adlandırıldığını söyledi.
Canlının salyangoz türünden olduğunu ifade eden Gökoğlu, “Adeta İspanyol dansözlerinin etekleri gibi yüzgeçlerini hareket ettirerek yer değiştiren ve kimseye zararı olmayan bir canlıdır. Kıyılarımızda var. Kıyılardaki yosunlarla beslenen bir canlı. Özellikle kahverengi alglerle besleniyor. Hayvana dokunmamak gerekiyor” diye konuştu.
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