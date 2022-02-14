Uzmanlar, 'Uzaktan Sağlık Hizmetleri' düzenlemesini değerlendirdi
SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Yalçınkaya, “Uzaktan sağlık hizmetleri özel sağlık kuruluşlarını ulaşılabilir kılacaktır” diyerek tepkisini gösterdi. CHP’li Fikret Şahin de “Hastalar büyük zarar görecektir” dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile uzaktan muayene ve sağlık hizmeti sunumu yasal hale geldi. Ancak uzmanlar uygulamayı, “yönetmelikte belirsiz ifadeler yer aldığı ve sağlık meslek örgütlerine danışılmadan hazırlandığı” için eleştirdi.
"ÖZEL SEKTÖR, PAYINI BÜYÜTMEK İSTİYOR"
Yönetmeliğe ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Özel sağlık kurumları, sağlık ocakları ve her ilçede yaygın Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile baş edip ayaktan başvurularda yeterli pay alamıyordu. Böyle olunca da özel hastaneler ayaktan başvurularda istediği pastayı elde edemiyor. Bugün pandemi öncesi özel hastanelerin tüm hastanelere göre ayaktan başvurulardaki payı yüzde 14. Bu payı büyütmenin tek yolu, özel hastaneleri ulaşılabilir kılmak. Uzaktan sağlık hizmetleri özel sağlık kuruluşlarını ulaşılabilir kılacaktır. Yeni SUT’a göre en ucuz uzman muayenesi karşılığı ödenen ücret 89 TL, Türkiye’de 2. ve 3. basamak sağlık tesislerine günlük 1.4 milyon ayaktan başvuru gerçekleştiriliyor. SUT karşılığı günlük 128 milyonluk gelir, yıllık 47 milyarlık gelir demek. Özel sektörün gözü burdan daha ciddi bir pay almak” ifadelerini kullandı.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Fikret Şahin, “Sağlık Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle pek çok yanlış tıbbi uygulamaların önünü de açmıştır. Boğaz ağrısı şikâyetinin altında basit bir farenjit veya ciddi bir gırtlak kanseri olabilir. Bunu ancak birebir muayene ederek anlayabilirsiniz. Aynı şikâyete neden olan farklı hastalıkları uzaktan dinleyerek, kamera görüntüsüyle ayırt etmeniz mümkün değildir. Özellikle bu örnekte olduğu gibi ciddi hastalığı olan kişilerin tedavileri gecikecek ve hastalar büyük zarar görecektir” dedi. Şahin, “Erken teşhis ve tedavinin önemli olduğu kanser vakalarının tedavileri zamanında ya da hiç yapılamayacaktır” uyarısında bulunarak, “Bedelini hastanın hayatıyla ödemek durumunda kalırsınız” tepkisini gösterdi.
İlgili Haberler
- Bakan Koca: Uzaktan sağlık hizmeti başlıyor
- İstanbul'da sağlık emekçilerine saldırı
- Sağlık Bakanlığı’ndan yeni düzenleme
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- İğneli Fırça
- Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı
- Türkiye ile BAE arasında yakınlaşma artıyor
- Sınav barajı ‘kaliteyi yükseltiyor’ denilmişti
- KDV akademik araştırmaları tehlikeye soktu
- Mühendisler iş beklerken imam atanmaya devam ediyor
- AKP iktidarı, 'özelleştirme şampiyonu' oldu
- Sıcak bakılmadı, vazgeçti
- Altılı ittifakın önem verdiği kritik nokta
- İşte tarihi zirvenin perde arkası