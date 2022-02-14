Uzmanlar, 'Uzaktan Sağlık Hizmetleri' düzenlemesini değerlendirdi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Resmi Gazete’de yayımlanan “Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik” ile uzaktan muayene ve sağlık hizmeti sunumu yasal hale geldi. Ancak uzmanlar uygulamayı, “yönetmelikte belirsiz ifadeler yer aldığı ve sağlık meslek örgütlerine danışılmadan hazırlandığı” için eleştirdi.

"ÖZEL SEKTÖR, PAYINI BÜYÜTMEK İSTİYOR"

Yönetmeliğe ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “Özel sağlık kurumları, sağlık ocakları ve her ilçede yaygın Sağlık Bakanlığı hastaneleri ile baş edip ayaktan başvurularda yeterli pay alamıyordu. Böyle olunca da özel hastaneler ayaktan başvurularda istediği pastayı elde edemiyor. Bugün pandemi öncesi özel hastanelerin tüm hastanelere göre ayaktan başvurulardaki payı yüzde 14. Bu payı büyütmenin tek yolu, özel hastaneleri ulaşılabilir kılmak. Uzaktan sağlık hizmetleri özel sağlık kuruluşlarını ulaşılabilir kılacaktır. Yeni SUT’a göre en ucuz uzman muayenesi karşılığı ödenen ücret 89 TL, Türkiye’de 2. ve 3. basamak sağlık tesislerine günlük 1.4 milyon ayaktan başvuru gerçekleştiriliyor. SUT karşılığı günlük 128 milyonluk gelir, yıllık 47 milyarlık gelir demek. Özel sektörün gözü burdan daha ciddi bir pay almak” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan CHP’li Fikret Şahin, “Sağlık Bakanlığı yayımladığı yönetmelikle pek çok yanlış tıbbi uygulamaların önünü de açmıştır. Boğaz ağrısı şikâyetinin altında basit bir farenjit veya ciddi bir gırtlak kanseri olabilir. Bunu ancak birebir muayene ederek anlayabilirsiniz. Aynı şikâyete neden olan farklı hastalıkları uzaktan dinleyerek, kamera görüntüsüyle ayırt etmeniz mümkün değildir. Özellikle bu örnekte olduğu gibi ciddi hastalığı olan kişilerin tedavileri gecikecek ve hastalar büyük zarar görecektir” dedi. Şahin, “Erken teşhis ve tedavinin önemli olduğu kanser vakalarının tedavileri zamanında ya da hiç yapılamayacaktır” uyarısında bulunarak, “Bedelini hastanın hayatıyla ödemek durumunda kalırsınız” tepkisini gösterdi.