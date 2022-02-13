İstanbul'da sağlık emekçilerine saldırı

13 Şubat 2022 Pazar, 14:44

İddiaya göre, Fatih’te bir devlet hastanesinde M.A. isimli kişi, kolundan serum iğnesi çıkaran hemşireye canının yandığını iddia ederek el kaldırdı.

Hastane çalışanları, M.A.’nın hemşireye el kaldırması üzerine olaya müdahale etti. M.A.’nın yanında bulunan L.K., S.G. ve A.P. isimli yakınları, olaya müdahale etmek isteyen sağlık emekçilerine saldırdı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlıkçılara saldıran şüpheliler, hastanenin acil girişinde bulunan camı da kırdı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, 12 sağlık çalışanına saldıran 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ‘kasten yaralama’, ‘mala zarar verme’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlarından adliyeye sevk edildi.