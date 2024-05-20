Uzmanlara göre mevsim geçişlerinden en çok çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler etkileniyor: Hava değişimine dikkat!
Yaz aylarının başlamasıyla beraber hava sıcaklıklarında değişiklikler yaşanıyor.
Havaların bir
sıcak bir soğuk olması
ise mevsim hastalıklarını
ortaya çıkartıyor. Uzmanlar
değişen hava şartları ve kısa
süreli sıcaklık farklarına
karşın dikkatli olunması
gerektiği konusunda
uyarıyor. Bağışıklıklarının
düşük olması nedeniyle,
mevsim geçişlerinden en
çok çocuklar ve 65 yaş üstü
kişiler etkileniyor. Mevsim
geçişlerinde havaların
sıcaklığına ve güneşe
aldanılmaması gerektiğine
de vurgu yapan uzmanlar,
ince kıyafetler giyinilmemesi
konusunda uyarıyor.
SEBEP 'ÜŞÜTMEK' DEĞİL
Konuya ilişkin İstanbul Okan
Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk
Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Tuğrul Erbaydar
Cumhuriyet’e
değerlendirmelerde
bulundu. Erbaydar,
“İnsanın doğal
olarak değişimlere
adaptasyon
yeteneği var fakat oluşan hızlı
sıcaklık değişimlerinde yaşı
büyük olanların adaptasyonu
daha zor olabiliyor. Özellikle
orta yaşın üzerindeki kişilerin
bu konuda daha dikkatli ve
korunaklı olmasında fayda var.
Bu kesimdeki kişilerin bu tarz
sıcaklık değişikliklerine adapte
olamadığı takdirde vücutta
kas tutulmaları, ağrılar gibi
etkiler görülebilir” dedi.
Toplumdaki geleneksel
hastalık algısının “üşüme”
kaynaklı olduğuna dikkat
çeken Erbaydar, “Çoğunlukla
hastalıkların üşütmekten
kaynaklı olduğunu
düşünürüz. Böbrekleri
üşütmek, ciğerleri üşütmek
gibi ifadeler kullanırız
fakat bu tarz hastalıklar
yalnızca soğuktan değil,
başka nedenlerle meydana
gelir. Ani ısı değişiklikleri
vücudun savunma bariyerinin
kırılmasına yol açabilir. Bu
nedenle hastalık üşütmekten
meydana gelmez fakat ani
direnç düşmesi soğuktan
kaynaklanır” ifadelerini
kullandı.
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