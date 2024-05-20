Uzmanlara göre mevsim geçişlerinden en çok çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler etkileniyor: Hava değişimine dikkat!

Yayınlanma: 20.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.05.2024 - 04:00

Havaların bir sıcak bir soğuk olması ise mevsim hastalıklarını ortaya çıkartıyor. Uzmanlar değişen hava şartları ve kısa süreli sıcaklık farklarına karşın dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Bağışıklıklarının düşük olması nedeniyle, mevsim geçişlerinden en çok çocuklar ve 65 yaş üstü kişiler etkileniyor. Mevsim geçişlerinde havaların sıcaklığına ve güneşe aldanılmaması gerektiğine de vurgu yapan uzmanlar, ince kıyafetler giyinilmemesi konusunda uyarıyor.



SEBEP 'ÜŞÜTMEK' DEĞİL

Konuya ilişkin İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Erbaydar, “İnsanın doğal olarak değişimlere adaptasyon yeteneği var fakat oluşan hızlı sıcaklık değişimlerinde yaşı büyük olanların adaptasyonu daha zor olabiliyor. Özellikle orta yaşın üzerindeki kişilerin bu konuda daha dikkatli ve korunaklı olmasında fayda var. Bu kesimdeki kişilerin bu tarz sıcaklık değişikliklerine adapte olamadığı takdirde vücutta kas tutulmaları, ağrılar gibi etkiler görülebilir” dedi.



Toplumdaki geleneksel hastalık algısının “üşüme” kaynaklı olduğuna dikkat çeken Erbaydar, “Çoğunlukla hastalıkların üşütmekten kaynaklı olduğunu düşünürüz. Böbrekleri üşütmek, ciğerleri üşütmek gibi ifadeler kullanırız fakat bu tarz hastalıklar yalnızca soğuktan değil, başka nedenlerle meydana gelir. Ani ısı değişiklikleri vücudun savunma bariyerinin kırılmasına yol açabilir. Bu nedenle hastalık üşütmekten meydana gelmez fakat ani direnç düşmesi soğuktan kaynaklanır” ifadelerini kullandı.

