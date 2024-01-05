Uzmanlardan İzmir uyarası: Deprem üretecek faylar kırılmadı

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Koray Çetin Onalan, “Daha 2 sene öncesine kadar Türkiye’de belki 200-250 tane diri faydan söz ederken, diri fay sayısı, şu anda 500’e çıktı. Türkiye’de 2 bin yıldır deprem üretmeyen faylar var ama süresini doldurmuş. Bundan daha önce haberimiz yoktu. ‘Deprem olmaz’ dediğimiz yerlerde faylar harekete geçti, deprem olmaya başladı” şeklinde konuştu.

“MECLİS’E FAY YASASI SUNDUK”

Yerleşim alanlarını planlanırken jeolojik koşulların göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatan Onalan, “30 Ekim 2020’de bir akıl tutulması yaşadık. 70 kilometre uzaklıktaki bir fay geldi, Bayraklı’da 117 yurttaşımızın canını aldı. Bu bize bir uyarıydı, İzmir’de bir deprem olmadı. İzmir’de deprem üretecek faylar henüz kırılmadı ama kırılmayı bekliyor. Bu faylar kırıldığında İzmir’in durumu ne olacak, tartışılması lazım. Oda olarak Meclis’e fay yasası sunduk. Bunun mutlaka altyapısının oluşturulup, diri faylar üzerine yerleşen kentlerle ilgili çalışma yapmalıyız” diye konuştu.

“AFET KONUSUNDA CİDDİ İRADE KOYMAYACAK İNSANLARI LÜTFEN SEÇMEYİN”

Ülkemizin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ve ‘Bu fay ne zaman kırılacak’ sorusunun yersiz olduğunu ifade eden Onalan, “Deprem riski altındaki ülkemizde, nasıl yurttaşlarımızı hayatta tutarız, bunu düşünelim. Afete karşı güvenli alanlar belirlemek zorundasınız. İstanbul depreminin yaklaştığı, İzmir’de de Tuzla Fayı’nın süresinin dolduğu söyleniyor. Bilim adamlarının çalışmalarından sonra ödev, merkezi ve yerel yöneticilerindir. Afet konusunda ciddi irade koymayacak insanları lütfen seçmeyin” dedi.

“YARIN DEPREM OLDUĞUNDA İZMİR’DE HAZIRLIĞIMIZ YOK”

İzmir için de uyarıda bulunan Onalan, şunları söyledi: “İzmir’de mikrobölgeleme çalışması devam ediyor. Kentin belli bölümlerinde zemin araştırmaları ile hem karada hem denizdeki faylar araştırılıyor. Bunların sonuçlarını bekliyoruz. Bilimadamları sanıyorum 2024 yılı sonunda neticeler alacak ve ortaya tablo çıkacak. Ama 2024’ün sonuna kadar deprem olup olmayacağı konusunda garantisini veremiyoruz. Yarın deprem olduğunda İzmir’de hazırlığımız yok.”