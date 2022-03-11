Uzun süre kara bakmak göz sağlığı için tehlike yaratıyor

11 Mart 2022 Cuma, 10:04

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, birçok ilde etkili olan kar fırtınasıyla başlayan tipi, dondurucu soğuklar ve şiddetli rüzgarın çocukların göz sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirtti.



Karın zararlı UV radyasyonunun yansıtması fotokeratit hastalığına zemin hazırladığına dikkati çeken Karaman "Gözde kızarıklık, bulanıklık, sulanma, göze kum kaçmış gibi his, şişme, parlak ışığa duyarlılık, baş ağrısı, seğirme, haleler görme gibi şikayetlerin herhangi biri varsa vakit kaybetmeden uzmana başvurmak gerekir." ifadelerini kullandı.

KAR KÖRLÜĞÜNÜN 10 BELİRTİSİ

Karaman, halk arasında kar körlüğü olarak bilinen fotokeratitinin, ultraviyole ışınlarına maruz kalma sebebiyle gelişen geçici bir göz rahatsızlığı olduğunu belirtti.



Güneş gözlüğü ya da koruyucu gözlük kullanmadan uzun süre kara ve buzlu zeminlere bakmanın, UV radyasyonuna maruz kalmanın korneada güneş yanığı oluşturduğunu ifade eden Karaman, "Kar körlüğünün oluşturduğu riskler korneadaki hasara göre değişir. Fotokeratitin yoğun hasar oluşturmadığı vakalarda şikayetler birkaç gün içinde kendiliğinden düzelir, ancak süre uzar, tedavide geç kalınırsa ağrılar şiddetli boyutlara ulaşabilir ve nadiren de olsa gözde kalıcı hasar meydana gelebilir. Bu yüzden şikayetlerin herhangi birinin oluşması halinde vakit kaybetmeden uzmana görünmek doğru teşhisin ardından tedaviye başlamak çok önemlidir." bilgisini verdi.

KAYAK GÖZLÜĞÜ KULLANILMALI

Fotokeratite karşı alınacak önlemler ve tedavisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaman, şunları kaydetti:

"Çocuklarınız uzun süre karda vakit geçirmeden önce mutlaka kar gözlüğü kullanmalı. Soğuk kış havası gözlerin sulanmasına neden olabilir ve koruma sağlanmazsa gözlere minik toz ve buz parçacıkları da girebilir. UV koruması olan çift çerçeveli lenslere sahip gözlük takmak, gözleri ve yüzü dış etkenlerden korumanın önemli bir faktörüdür. Fitokeratitin tedavisinde gözde oluşan kuruluk sebebiyle yoğun gözyaşı tedavisi önerilir. Göz pansumanla kapatılabilir ya da göz kapaklarının üzerine soğuk kompres uygulanabilir. Ancak gözleri ovuşturmaktan kesinlikle uzak durulmalıdır. Belirtilerin şiddetli olduğu ya da bir günden uzun sürdüğü durumlarda göz hekimine başvurmak gerekir"

