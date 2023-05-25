Vagonların üzerine çıkan yabancı uyruklu çocuk akıma kapıldı

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:31

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:31

Kırıkkale Tren Garı'nda dün akşam saatlerinde Afganistan uyruklu Fawad Uzbek, iddiaya göre, yedek rayların üzerinde bulunan boş vagonların üzerine çıktı. Bu sırada yüksek gerilim hattının teline temas eden Fawad Uzbek, akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uzbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Fawad Uzbek’in vücudunda 3. derece yanık meydana geldiği öğrenildi.

