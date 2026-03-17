Vahap Seçer’den 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “18 Mart Çanakkale Zaferi, bir ulusun yeniden doğuşunun başlangıcıdır. 111 yıldır aynı ruhu taşıyan, aynı gururu yüreğinde hisseden bir millet olarak bu büyük mirasa sahip çıkmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Seçer, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Seçer mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“18 Mart Çanakkale Zaferi, bir ulusun yeniden doğuşunun başlangıcıdır. Bundan tam 111 yıl önce, milletimiz vatan toprağını savunmak için imkansızlıklar içinde büyük bir mücadele vermiş; inancı, cesareti ve vatan sevgisiyle tarihin akışını değiştiren eşsiz bir destan yazmıştır.

Çanakkale’de verilen bu mücadele, yalnızca bir askeri başarı değil; aynı zamanda bir milletin var olma iradesinin en güçlü ifadesidir. Anadolu’nun dört bir yanından gelen binlerce insanın aynı amaç uğruna omuz omuza verdiği bu destan, milletimizin birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü göstergelerinden biridir.

'EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ'

Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözü Çanakkale’de yazılmıştır. Bu büyük zafer, kurtuluş mücadelemize ilham vermiş; bağımsız ve özgür bir ülke olarak kurduğumuz Cumhuriyetimizin temellerini güçlendiren en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. Bizlere düşen görev; Çanakkale’de ortaya konan o kararlılığı, o birlik ruhunu ve vatan sevgisini her zaman yaşatmak, gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmaktır. 111 yıldır aynı ruhu taşıyan, aynı gururu yüreğinde hisseden bir millet olarak bu büyük mirasa sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimize, değerlerimize ve ortak hafızamıza sahip çıkmaya, özellikle gençlerimizin bu büyük mirası anlaması ve yaşatması için çalışmaya devam ediyoruz.

Bugün bölgemizde ve dünyada yaşanan çatışmalar, savaşlar ve insani krizler; barışın, kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın ne kadar kıymetli olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir. Aynı bayrak altında yaşayan 86 milyon olarak, böylesi zorlu dönemlerde Çanakkale’de ortaya konan birlik ve beraberlik ruhuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu unutmamalıyız. Bugün bu topraklarda bağımsız ve özgür bir ülke olarak yaşayabiliyorsak, bunu başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğine ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin büyük fedakarlıklarına borçluyuz.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmetle, minnet ve saygıyla anıyorum. Hayatta bulunan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”