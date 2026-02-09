Vahap Seçer'den erken seçim çağrısı: 'Emekliye dokunmayın bin ah işitirsiniz'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Nergis Şenliği"ne katıldı.

"Bu şenlik mis kokuyor" sloganıyla Tarsus ilçesine bağlı Pirömerli Mahallesi Kayrankuyu mevkisinde düzenlenen şenlik, Mersinlilerin yanı sıra Adana ve Gaziantep gibi çevre iller ile Ankara ve Tokat gibi Türkiye’nin birçok farklı ilinden de vatandaşların yoğun ilgisiyle renkli anlara sahne oldu.

Şenlik için Adana ve Gaziantep gibi çevre illerin yanı sıra Ankara ve Tokat gibi birçok ilden de vatandaşların kente geldiğini, yurttaşlara en güzel hizmetleri sunmak için gece-gündüz demeden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda çalışmaya devam ettiklerini belirten Seçer, "Çocuğumuza, ailemize, gelecek kuşaklara bizim üzerimizden bir utanç bırakmamak için insan, millet ve Türkiye sevgimizle gece-gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

"KIRSALDAN KALKINACAĞIZ, DOĞDUĞUMUZ YERDE DOYACAĞIZ"

Özellikle üretici kadınların desteklenmesi için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Seçer, şöyle devam etti:

"Amacımız; kadın ayakta kalsın, çoluğunun çocuğunun rızkına katkı sunsun, el emeği ekonomik değere dönsün. Biz kırsaldan kalkınacağız, doğduğumuz yerde doyacağız. Öyle yaparsak gelişmeyen hiçbir bölgemiz kalmaz. Gelişmiş bölge, az gelişmiş bölge, çok gelişmiş bölge olmaz. Her taraf gelişir, kalkınır, o zaman herkes şehre inme ihtiyacı duymaz. Çünkü doğduğu yerde işi vardır, emek ediyordur, para kazanıyordur. Çocuklarının eğitimi, evinin geçimi için bir işi vardır. Bunun için göreve geldiğimiz 7 yıldan bu yana; ‘tarım, kadın, kadın emeği, insanların üretimi’ diyoruz.

Sizin bu emanetinize halel getirmememiz lazım. Paranızı, emeğinizi kendi canımızdan öte korumamız lazım. Verimli topraklarımız ve ekolojimiz var. Havamız, suyumuz, her şeyimiz uygun ama her şeyden önemlisi de insan kaynağımız uygun. Burada çalışkan insanlar ve çalışkan kadınlar var. Burası küçük Türkiye, Türkiye’nin özeti. Doğudan batıya, kuzeyden güneye Mersin’de daha iyi bir yaşam için insanlar göç etmiş ve Mersin göçlerle büyümüş. Doğduğu yeri terk edip rahatını bozup gelen insan mutlaka ihtiyacı olan insandır. Çalışması, üretmesi ve daha iyi bir hayat sürmesi lazım. İşte bu enerji sinerjiye dönüşüyor. Mersin tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya barışın, kardeşliğin, bir arada yaşama hukukunun dersini veriyor.

"GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİNE YÖNELİN"

Tarımsal hizmetler konusunda yürütülen proje ve desteklerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Seçer, 2019’dan bu yana 626 bin 336 adet nergis soğanı dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti. Tarımsal hizmetlerin birçok alana hitap ettiğini ifade eden Seçer, güneş enerjisi sistemlerinin önemini hatırlatarak, “Buradan sulama kooperatiflerine sesleniyorum; günümüzde en değerli şey su. Ürünlerinizi sulamak için enerji kullanıyorsunuz ve enerji çok pahalı. Güneş enerjisi santrallerine yönelin. Gelin projeyi birlikte yapalım, yüzde 50 bedelini biz karşılayalım. Bakın güneş enerjisi santralleri projesini başlattık. Birçok kooperatifimizin güneş enerji santralleri de kurulmaya başlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da sizden onay aldığımız her dönemde hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. 2019 yılında bir başka partiden büyükşehir belediyesini kazandık. CHP’li bir belediye başkanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin belediye başkanı olarak söylüyorum; bu büyük partinin belediyecilik anlayışını 16 bin kilometrekare alanda uygulamaya çalışıyoruz.

Pirömerli ve civar köylerin bir arada olduğu bu noktaya, Torosların eteklerine bu kadar insanı getirebiliyorsanız bu alanda parti, etnik köken, yaşam biçimi, ekonomik düzey ayrımı yok demektir. Bu alanda Kuva-yi Milliye, Mustafa Kemal, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi var. Mersin’de biz bunu başardık. Türkiye’de 2 yıldır uğraşılan barış kardeşlik projesini biz zaten Mersin’de sizlerin sayesinde gerçekleştirdik. Mersin ile gurur ve övünç duyuyorum."

SEÇER’DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ülkenin yaşadığı adaletsizlik ve demokratik olmayan uygulamalar sorunlarının yanı sıra vatandaşın gündeminin birinci sırasında da ekonomik zorluklar olduğuna dikkati çeken Seçer, "Emekliye dokunmayın bin ah işitirsiniz; çiftçisi ve sabit gelirlisi de aynı şekilde. Kâğıt üzerinde ekonomiyi iyi göstermek adına uygulamalardan vatandaşım sefalet içerisinde. Bunu görmemek için gözünüzün önünde perde olması ya da bu ülkede yaşıyor olmamanız veyahut art niyetli olmanız lazım"dedi.

Başkan Seçer, vatandaşların 2019’da Mersin’de kendisini, Adana’da Zeydan Karalar’ı, Ankara’da Mansur Yavaş’ı ve İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu başkan olarak tercih ettiği gibi genel seçimde de Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar Cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlattı. Demokrasinin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Seçer, CHP olarak ülkeyi kalkındıracak kadrolara sahip olduklarını vurguladı, erken seçim çağrısında bulundu.

“ADALETSİZLİKLE, BİZLERİ SUSTURMAKLA...”

Yapılan kamuoyu araştırmalarında yurttaşların da ülkenin seçime gitmesi gerektiği yönünde görüş beyan ettiğini aktaran Seçer, "Bu halkın sesini duymamak, halkın bu isyanını görmemek, işitmemek, buna göre tedbir almamak nedir? Yapacak bir şey kalmadı. Bakın, çeyrek asırda demiri koysanız aşınır; iktidar da aşınır. Demokrasiyi sindirelim. Mahkeme kadıya mülk değil. Biri gelir, biri gider; gelen, gidenden iyi yapar. Ülke, demokrasi ve hukuk devleti böyle kalkınır. Adaletsizlikle, bizleri susturmakla, her şeyden önemlisi kutsal olan milletin iradesine ket vurmakla, ona saygısızlık yapmakla, demokrasiye kötülük edersiniz, bir ülkeye en büyük kötülüğü edersiniz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir vatandaş arasında ayrım yapmadan kimin nerede hangi hizmete ihtiyacı varsa en iyi şekilde sunarak hizmet verdiklerinin altını çizen Seçer, "Biz belediyelerimizi bu şekilde yönetiyoruz. Biz iktidara geldiğimizde bu ülkeyi neden böyle yönetmeyelim? Neden doğudan batıya, kuzeyden güneye, 86 milyonu kardeş ilan etmeyelim. Bunu yapacağız. Azimliyiz, çalışıyoruz, kararlıyız. Mutlaka birçok sorunla uğraşıyoruz ama hepsini aşacağız. Biz vatandaşımıza ve emeğimize güveniyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.