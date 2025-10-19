Vahap Seçer hayat pahalılığına dikkat çekti: 'Mesele artık ekonomi değil; derin yoksulluk'

CHP 39. Mersin Olağan İl Kongresi, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan kongrede, Divan Başkanlığı’na CHP eski Grup Başkanvekili ve Parti Meclis Üyesi Engin Özkoç seçildi. Konuşmaların ardından Vahap Seçer de sandığa giderek oyunu kullandı. Koral Ömür, yeniden CHP Mersin İl Başkanı seçildi.

Kongreye Seçer’in yanı sıra CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır ve Talat Dinçer, ilçe belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, yöneticileri, CHP geçmiş dönem milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile partililer katıldı.

“ÖRGÜTLERİMİZ BİZİ GÜNEŞLİ GÜNLERE TAŞIYACAK”

Vahap Seçer kongrede yaptığı konuşmada, yeni yönetime başarılar dileyerek, Türkiye’nin çalkantılı bir süreçten geçtiğini ve henüz genç olan Türkiye'nin demokrasisinin olgunlaşması için geçirmesi gereken süreçler olduğunu kaydetti.

Seçer, “‘Güneşli günler göreceğiz çocuklar’ inancıyla çalıştığımız için hep beraber yol alacağız. Bu zorlu dönemlerde sayın il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yönetici arkadaşlarımız, tüm örgütlerimiz partimizi sırtlayacaklar. Bizi güneşli günlere taşıyacaklar” dedi.

“İÇ CEPHE TAHKİMATI MERSİN’DE 31 MART SEÇİMLERİNDE GERÇEKLEŞTİ”

Siyasi anlamda yaşanan zor süreçte CHP’li belediye başkanları olmak üzere birçok siyasinin, gazetecinin ve sanatçının tutuklu olduğunu kaydeden Seçer, “Belli ki sahnede bir senaryonun parçaları oynanıyor. Belli ki önümüzdeki süreçte yapılacak seçimlerde gücünü kaybetme endişesi içerisine girmiş iktidarın, yol temizliği çalışmaları var. Bunu görmek için kahin olmaya gerek yok. Mersin’de 31 Mart seçimlerinde iç cephe tahkimatı gerçekleşti. Bu sadece CHP’nin ve CHP’li büyükşehir belediye başkanının başarısı değil, Mersin’de yaşayan hangi siyasi görüşte olursa olsun hakkı haklıya veren, demokrasiyi sindirmiş, kendini özgür ifade etmek isteyen herkesin kimliğine, kişiliğine ve yaşam biçimine saygı duyan tüm vatandaşlarımın başarısıdır” diye konuştu.

“OY ALIYORSAK ÇALIŞTIĞIMIZ, İNSANLARA DOKUNDUĞUMUZ, GÜZEL BİR DİL KULLANDIĞIMIZ İÇİN”

Seçer, birlik ve beraberlik içerisinde oldukları sürece açamayacakları kapının olmadığını belirterek, “Oy alıyorsak çalıştığımız, insanlara dokunduğumuz, güzel bir dil kullandığımız için. Akdeniz’deki Kürt’le, Anamur’daki Türkmen’i buluşturmanın formülü sevgi, saygı ve herkesi eşit yurttaş olarak görmektir. Onun için başarılı oluyoruz. Bugüne kadar büyükşehir arabalarının girmediği sokaklara girdik. ‘Bu ülkenin benden başka sahibi yok. Ben ve diğerleri’ anlayışını, CHP belediyeciliği ortadan kaldırdı. Herkesi kucakladık. Türkiye’nin buna ihtiyacı var. Barışı ve kardeşliği destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ve dünyada çok önemli gelişmeler olduğunu söyleyen Seçer, ileriyi görmek gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“CHP, TÜRKİYE’Yİ İLGİLENDİREN EN ÖNEMLİ KONULARDA KİLİT NOKTADADIR”

“Siyaset; üretmeyi, feraseti ve önünüzü görmeyi gerektirir. CHP, bu ülkenin kurucu partisiyse Türkiye’yi ilgilendiren en önemli konularda kilit noktadadır. Şimdiki süreç CHP’nin olmazsa olmazıdır. CHP her zaman zorlu yollardan geçmiştir ancak CHP’nin yolu bellidir. CHP, kurtuluşun ve Mustafa Kemal’in kurduğu bir partidir. Mustafa Kemal’in yolu bellidir, Misak-ı Milli’dir, bölünmez bütünlüktür. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan her yurttaşım anayasal olarak bu ülkenin eşit yurttaşıdır. Biz bu ilkeler çerçevesinde düşüncemizi söyleyeceğiz. Hiçbir şeyden imtina etmeyeceğiz. Hiçbir zaman bize oy veren kitleleri dile getirmekten çekinmedik. Onlar hakkında ‘Aman ha söylemeyelim’ demedik. ‘Mersin’de HDP bize oy verdi’ dedik. Bu kitleler, başkalarına oy verdiği ve diyaloğa girdiğinde her şey güzel ama CHP’ye oy ve CHP’li bir belediye başkanına destek verdiği zaman al sana yafta. Artık ağızlarına ne gelirse söylüyorlar. Biz bunları elimizin tersiyle iteceğiz.”

“TÜRKİYE’Yİ AYAĞI KALDIRACAK OLAN CHP’DİR”

Ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak gücün CHP olduğunu söyleyen Seçer, “Biz nasıl 100 yıl önce kurucu görevimizi yerine getirdiysek, şimdi de aynı misyonla mücadele vereceğiz” dedi.

Seçer, yurttaşın meselesinin artık yalnızca yoksulluk olduğunu belirterek, “Yurttaşlarımızın artık ideolojik bir tartışma için mecali yok. Mesele artık ekonomi değil, derin yoksulluk. Çocuklar okula midesi boş gidiyor. İnsanlar iş bulsa bile geçinmekte zorlanıyor. Hamasetle, popülizmle belediyeler ve ülkeler yönetilmez” diye konuştu.

“İKTİDAR AVUCUMUZUN İÇİNDE ÇÜNKÜ BİZ YEREL İKTİDARIZ”

CHP’nin her üyesine görev düştüğünü ancak en büyük görevlerden birinin Kadın Kolları yönetimlerine düştüğünü söyleyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve tüm CHP’li belediyelerin personeli ile belediye başkanlarının hizmet için canla başla çalıştığını anlattı. Seçer, “Her kapıyı çalmak, insanları oturup dinlemek zorundayız. İktidar bizim avucumuzun içinde çünkü biz yerel iktidarız” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR YIPRANMIŞ, KREDİSİ BİTMİŞ VE İNANDIRICILIĞI KALMAMIŞ DURUMDA”

Siyasi mücadeleyi milletvekillerinin yaptığını, parti örgütünün ise yurttaşlara belediyeler tarafından yapılan hizmetleri anlatması gerektiğini belirten Seçer, “Ana muhalefet partisiyiz ve iktidara gidiyoruz. İktidarı elde etmek, kazanmak tamamen bizim elimizde. Şartlar buna çok uygun. Millette bir bıkkınlık var. Çeyrek asırlık bir iktidar var; yıpranmış, kredisi bitmiş, inandırıcılığı kalmamış durumda. Ne AK Parti içinde, ne de kamu kurumlarında otorite kalmamış. Milletvekillerimiz parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, yolsuzlukları anlatıyor. Bugün CHP’li belediye başkanlarının, siyasilerin, sanatçıların üzerine gelen yargının, diğer taraftan iktidara yakın iş insanlarını, siyasileri, çamurun içine girmiş, her tarafı berbat etmiş insanlara ayrıcalık tanıdığını onlar anlatıyorlar. Bunu halk biliyor ve görüyor” dedi.

“BİZ GÜÇLÜYÜZ ÇÜNKÜ ARKAMIZDA BİZİ HAKLI GÖREN MİLLET VAR”

Parti içi tartışma ve çekişmelerin bir kenara bırakılarak, beyaz bir sayfa açılıp, tüm olumsuzluklara rağmen ileriye bakılması gerektiğini vurgulayan Seçer, “Güçlü olduğumuzu düşünelim, biz güçlüyüz, çünkü arkamızda bizi destekleyen ve haklı gören millet var. Ama diyor ki vatandaş, ‘Lafla peynir gemisi yürümez.’ ‘Tamam, milli eğitimde, ekonomide, tarımda ve dış ilişkilerde sorun var, sağlık sistemi çöktü. Peki, sen ne yapacaksın’ diye soruyor” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yaptığı hizmetlerin “İktidara geldiğimiz zaman bunu makro anlamda uygulayacağız” denilerek yurttaşlarla paylaşılması gerektiğinin altını çizen Seçer, “Vatandaşlarımıza bizim iktidarımızda Türkiye’nin lafla, sözle, hamasetle, güç gösterisiyle, şatafatlı binalarla, saraylarla değil; akılla, bilimle yönetileceğini anlatın. Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ dediği gibi ‘Bizim mürşidimiz ilimdir’ deyin. Yetenekli çocuklar ve bilim insanları yetiştirerek dünyanın saygın ülkeleri arasına gireceğimizi söyleyin. Eğitimde devrim yapacağımızı söyleyin. Somut çözüm yollarıyla, insanlara dokunmakla, sevgiyle, saygıyla açamayacağımız hiçbir kapı yok. Buna inanıyor ve güveniyorum. Sonuçta kazanan biz olacağız” diye konuştu.

“YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, YAŞASIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ”

Toplumun CHP’den ve CHP’lilerden beklentisi olduğunu kaydeden Seçer, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, bu beklentiyi boşa çıkarmayacaklarını söyledi. Seçer, “Halkın beklentisini boşa düşürmeyeceğiz, onları üzmeyeceğiz. Bu seçimi kazanacağız ama kazanmak için çok çalışacağız. Herkes bunun farkında. Biz kocaman bir aileyiz, biz CHP’yiz. Biz sadece CHP’lileri değil, herkesi kucaklıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Her şey ülkemiz, memleketimiz ve milletimiz için. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” dedi.