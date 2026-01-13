Vahap Seçer: Hükümetin yapamadığını CHP'li belediyeler yapıyor

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kardeş şehri Ardahan’ın Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte NOW TV’de yayınlanan "İlker Karagöz’le Çalar Saat" programının canlı yayın konuğu oldu. Başkan Seçer, ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ÜLKEDE, KRİZİN ÖTESİNDE BİR BUHRAN YAŞANIYOR"

Emeklilerin durumuna ilişkin soru üzerine Seçer, "Ülkede, krizin ötesinde bir buhran yaşanıyor. Ekonomik bunalım ve uzun süreli devam eden, kolay kolay da üstesinden gelinemeyecek bir dönemden geçiyoruz. Sadece emekliler değil, işçisi, esnafı, memuru, çiftçisi; bütün halk kesimleri, bütün sınıflar çok büyük ekonomik zorluk içerisinde. Çeyrek asırdır ülkeyi yöneten bir bakış açısı var ve ekonomiyi de tarımı da sağlığı da diğer alanları da o bakış açısıyla yönetiyor ve yaşanılanlar aslında uzun yıllara sari yapılan hataların bir birikimi" dedi.

"HÜKÜMETİN YAPAMADIĞINI CHP’Lİ BELEDİYELER YAPIYOR"

Seçer, Türkiye’de sorunların yıllardır halının altına süpürülerek görmezden gelindiğini ve yaşanılan ekonomik krizin de yıllardır yaşanılan krizler silsilesinin sonucu olarak sorunlar yumağı haline geldiğini belirterek, bu durumun çözülmesinin kolay olmadığını dile getirdi.

Seçer, "Biz muhalefet partilerine mensup siyasiler olarak vatandaşa çözüm yolunu sunmalıyız. Yani herkes biliyor; emekli sıkıntı yaşıyor, öğrenci karnı aç okula gidiyor, çünkü annesi kahvaltılık hazırlayamıyor, dolabı boş, tam takır kuru bakır, çocuğuna bir şey veremiyor, gıda sağlayamıyor" diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partili (CHP) belediyelerin neler yapması gerektiği konusunda da konuşan Seçer, CHP’nin 400’den fazla belediye başkanlığı bulunduğunu hatırlatarak, "Bu belediye başkanları nüfusun yüzde 65’inin yaşadığı kentlerde hizmet veriyor. Türkiye ekonomisinin yüzde 75’i CHP’li belediyelerin yönetimi altındaki şehirlerde dönüyor. İşte burada CHP’li belediyeler devreye giriyor. Hükümetin yapamadığını CHP’li belediyeler yapıyor" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYECİLİK SON DERECE ÖNEMLİ"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerinin hatırlatılarak "CHP’li belediyeler iyi bir sınav veriyor mu" sorusu üzerine Seçer, CHP’li belediyelerin son derece becerikli olduğunu dile getirdi.

"Biz vatandaşı daha anne karnındayken düşünüyoruz. Hamile kadınlara hamile sütü gönderiyoruz, yeni doğan bebeklere Yeni Doğan Destek Paketi’ni yolluyoruz, eğitim desteğini veriyoruz. Yaş almış veya bakıma ihtiyacı olan yurttaşların bakımını ve evlerinin temizliğini dahi bir belediye yapıyor. Bizim belediyecilik anlayışımız; ‘Anne karnından ölüme kadar’ vatandaşın yanında olmak. Bir vatandaş vefat ettiği zaman onun cenazesini belediye kaldırıyor, duasını belediye okutuyor. Belediyecilik son derece önemli ve CHP’li belediye başkanları bunu gayet güzel yapıyor" diyen Seçer, CHP’li belediyelerin sayısının artmasının ve 2. kez seçilenlerin oylarının yükselmesinin sebebinin iyi hizmet olduğunu vurguladı.

ERDOĞAN’IN "BECERİKSİZ" ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Ankara’da yaşanılan su sorununa ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ‘beceriksiz’ diyerek eleştirmesine de yanıt veren Seçer, "Ankara’daki mesele siyasi polemik haline getirilecek mesele değil. Ortada bir su sorunu var. Daha önce Sayın Erdoğan çıkıp; ‘barajları belediyeler yapar’ demişti, ben kanunda böyle bir madde görmedim. Devlet Su İşleri (DSİ) barajları sevk ve idare eder. Sulama suyu da içme suyu da DSİ’nin sevk ve idaresi altındaki konulardır ama beldenize, ilçenize suyu sağlayan DSİ’dir, sizin evinize bu hizmeti getirecek olan belediyelerdir. Burada eş güdümlü bir çalışma gerekir" diye konuştu.

"KURUMLAR ARASINDA FARK GÖZETMEKSİZİN BİR İLETİŞİM OLMASI LAZIM"

Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin birlikte çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Seçer, yurttaşa en iyi hizmetin bu şekilde gideceğini vurguladı.

Seçer, "Kavgadan ziyade bir konsensüse ihtiyacımız var. Vatandaş mağduriyetinin oluşmaması için yerel yönetimlerle, merkezi yönetimin yönettiği kurumlar arasında siyasi fark gözetmeksizin bir iletişim olması lazım" dedi.

İktidara ait bazı merkezi kurumlar ile mutabakata varmakta zaman zaman zorlandıklarını söyleyen Seçer, bu zorlukları diyalogla ve çözüm yolları arayarak aşmaya çalıştıklarının altını çizdi. Demir ise Seçer’in tıpkı Mersin’de olduğu gibi TBB’de de hizmetleri tüm belediyelere hakkaniyetli bir şekilde götürdüğünü söyledi.

"AK PARTİ’NİN SAYIN ERDOĞAN DIŞINDA BİR ALTERNATİFİ YOK"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun "Benim bulunmadığım bir seçimin meşruiyeti olmaz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Seçer, İmamoğlu’nun diploma davasının nihai bir sonuca erene kadar CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmaya devam edeceğini vurguladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı noktasında mümbit bir parti olduğunu aktaran Seçer, "CHP’de bir ön seçim yapıldı, Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Ancak tutuklamalar, davalarla sorun süreci yaşıyoruz ama sonuç ne olursa olsun yapılacak seçimden Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP içinden bir aday çıkaracak ve bu seçimde iddialı olan CHP olacak. AK Parti’ye bakın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan dışında bir alternatif yaratmakta zorlanırsınız. Ama CHP’nin siyasetçi üretme sorunu yok, kadroları son derece zengin. Yani birçok arkadaşımız bu işi son derece başarılı bir şekilde yapabilecek kapasiteye sahip" dedi.

CHP’nin yerelde yaptığı hizmetleri merkezi yönetimde de uygulamasıyla birlikte ülkeye çok iyi hizmetlerin sirayet edeceğini belirten Seçer, "Bir ülkeyi yönetmekle belediyeyi yönetmek arasında nüansların dışında önemli bir fark yok. Nihayetinde siz orada bir bütçe kullanıyorsunuz, aynı yurttaş, aynı ülke, aynı sorunlar… Bunları yerel bazda çözüyorsunuz, ülkeyi yönettiğiniz zaman da yine aynı yurttaşlara ülke genelinde hizmet götürüyorsunuz, ülke genelinde sorunları çözüyorsunuz” dedi.

"TÜRKİYE’DE HUKUK DEVLETİ TARTIŞILIYOR"

CHP’li belediyelerin başarılı hizmetlerinden sonra AKP'lilerin endişeye düştüğünü ifade eden Başkan Seçer, "Başta Sayın Cumhurbaşkanı telaşa düştü. Bunu görmek lazım. Sayın İmamoğlu’nun, Sayın Karalar’ın, Sayın Böcek’in ve diğer belediye başkanlarımızın bugün tutuklu olma nedenleri bunlar. Başarılı hizmetler yapıyorlar. Yerel yönetim başarılarının genel seçime taşınacağı endişesini duyuyorlar. Bunu öngördüler. Bundan dolayı bu operasyonlar hızlandırıldı ve bugün yargı kararları tartışılır hale geldi. Neticesinde arkadaşlarımız cezaevinde bulunuyor. Biz demiyoruz ki; ‘Belediye başkanlarımız yargılanmaz, onların dokunulmazlığı var.’ Böyle bir şey yok ama bugün Türkiye’de ‘masumiyet karinesi’ diye bir ilke ortadan kalktı. Hukuk devleti, demokrasi, ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı tartışılıyor" diye konuştu.

"BUNUN ADI DEMOKRASİ OLMAZ"

Belediye başkanlarının yargılanabileceğini fakat bunun tutuksuz gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Seçer, "Yüz binlerin, milyonların oyunu almış insanlar, bugün 17 metrekare cezaevinde hücrede değil, şehrinde vatandaşın arasında olur. İktidar, hizmetleri üzerinden onları zayıflatmaya çalışıyor. Çünkü belediye başkanlarının halk indinde kabulü var. Bırakın bu belediye başkanları şehirlerine hizmet etmeye devam etsin. Demokratik, centilmence bir yarış yapalım. Siz niye faullü oynuyorsunuz, neden hakemleri baskı altına alıyorsunuz? Çıkalım sandıkta yarışalım. Bu bir hizmet yarışı olsun. Hizmeti en iyi yapan, kendini en iyi anlatan, vatandaşın gönlüne giren, güvenini kazanan insanlar gelsin bu ülkeyi yönetsin. Ama siz iktidarın gücünü kullanarak elimizi kolumuzu bağlarsanız bunun adı demokrasi olmaz. Bunun adı hukuk devleti olmaz. Şikayetimiz bu yönde" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’DE BİR BUHRAN DÖNEMİ YAŞANIYOR"

Bir an önce seçim olmasını istediklerini vurgulayan Seçer, "Türkiye’de derin yoksulluk yaşanıyor. Bir buhran dönemi yaşanıyor. İnsanlar, sadece ekonomik anlamda değil, sosyal ve toplumsal anlamda bir bunalım yaşıyor. Kriz olabilir, yarın aşılacak diye insanlar umut edebilir ama bugün umut edemiyor. Gençler; ‘Kendimi yurt dışına nasıl atarım’ diye düşünüyor. Vatandaş; ‘Emekli olacağım, rahata ereceğim bir evim olacak, huzurlu bir yaşamım olacak’ diye bir umut içerisinde değil, emekli olduktan sonra çileli bir hayat yaşayacaklar diye umutsuzluk ve bunalım içerisinde" dedi.

SEÇER’DEN ÇAKIR’A PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın AKP’ye geçişi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vermesi ve bu davranışın kamuoyunda tartışılmasıyla ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Seçer, "Hasan Ufuk Bey, CHP’den milletvekili seçildi. Doğal olarak da CHP’li seçmenin kendisinin üzerinde hakkı var. Sadece Hasan Ufuk Bey için söylemiyorum, parti değiştiren tüm milletvekillerine bunu söylüyorum. Bunu siyasi etik açısından yadırgıyorum, eleştiriyorum, doğru bulmuyorum. Heyecanlı bir siyasetçi. CHP kökenli bir siyasetçi değil. Bizim CHP kadrolarından milletvekili seçildi. Böyle bir karar aldı. Keşke yapmasaydı. Bu abartılı hareketler kamuoyunda çok eleştirildi, ben de kendisini çok yadırgadım. Bizim bir başkomutanımız var, o da tartışmasız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Siyasette bunlar gördüğümüz sahneler. Bu ilk değil, son da olmayacak. Kendi kentimden böyle bir olayın olması, bir milletvekilimizin bir başka partiye bu kadar abartılı söylemlerle ve gösterilerle geçiş yapması başka bir incitici durum oldu. Ben vatandaşlarımızın takdirine bırakıyorum" yanıtını verdi.

"İKTİDAR OLACAĞIZ VE TÜRKİYE’Yİ DAHA İYİ YÖNETECEĞİZ"

Programın ardından Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan belediye başkanlarını ziyarete gideceğini hatırlatan Seçer, hem deneyimli siyasetçi kimliğiyle hem de TBB Başkanvekili sıfatıyla, tüm belediyelerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Seçer, "Umut ediyorum, tüm belediyelerimiz vatandaşa hizmette kusur etmez. Biz de bunun için mücadele ediyoruz. Tüm belediyelerimizle daha iyi hizmet yapabilmeleri için kültürel ve sosyal her alanda bir arada olacağız. Vatandaşımızın güvenini kazanacağız" diye konuştu. Yapılacak ilk genel seçimlerde CHP’nin iktidar olacağına vurgu yapan Seçer, "CHP’li bir cumhurbaşkanı adayını cumhurbaşkanı yapacağız, ki bu eleştirdiğimiz konuları burada keseceğiz. Artık icraata başlayacağız ve Türkiye’yi nasıl yönettiğimizi göstereceğiz. Gururla söylüyorum ki; iktidar olacağız ve Türkiye’yi daha iyi yöneteceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.