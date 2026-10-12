Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından Mersin Belediye Meclisi ilk kez toplandı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının birinci birleşimi, Meclis 2. Başkan Vekili Hasan Özalp Önal başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi.

Toplantıda, birimlerden gelen 3 ve gündem dışı 2 olmak üzere toplam 5 madde görüşüldü. Görüşmelere, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bazı ilçe belediye başkanları hakkında verilen tutuklama kararları damga vurdu.

"HALKIN İRADESİNE SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Toplantıyı olağanüstü koşullar altında gerçekleştirdiklerini belirten Önal, Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından Meclis'in ilk kez toplandığını söyledi.

Seçer'in 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 60 oyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Önal, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasının yalnızca hukuki değil, demokratik temsil açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Önal, "Demokrasinin temelinde, yurttaşların özgür iradesine saygı ve demokratik temsilin korunması vardır. Bu nedenle seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması, yalnızca ilgili kişinin hukuki durumuyla sınırlı olmayan, demokratik temsil ve halkın iradesi bakımından da değerlendirilmesi gereken ciddi bir meseledir" dedi.

Masumiyet karinesi ve adil yargılanma ilkelerine vurgu yapan Önal, kaçma şüphesi bulunmayan ve soruşturma sürecinde bilgi ve belge paylaşmaktan kaçınmayan seçilmiş belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması çağrısında bulundu.

"TALEBİMİZ AYRICALIK DEĞİL, HERKESE EŞİT ADALET"

Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Önal, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle görevine devam ettiğini söyledi.

Önal, "Bizler hukuka, adalete ve milletimizin vicdanına güveniyoruz. Vahap Seçer halkın gücünü, halkın sevgisini, saygısını kazanmış, hayır dualarını almıştır. İstiyoruz ki bir an önce hak yerini bulsun, adil bir yargılama olsun. Bizim talebimiz ayrıcalık değil, herkese eşit adalettir. Çünkü adalet bir kişiye değil, hepimize lazımdır" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TUTUKLAMALARA TEPKİ

CHP Meclis Üyesi Gülşah Yıldırım Genç de Mersin'deki belediyelere yönelik adli süreçlere tepki gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile çalışma arkadaşları hakkında tutuklama kararları verildiğini belirten Genç, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aylardır tutuklu olduğunu söyledi.

Genç, "Bizim seçtiğimiz başkanlarımız neden görevinde değil? Halkın iradesi, başkanlarımızın özgürlüğü ve herkes için adalet adına mücadelemizi sürdüreceğiz. Hak, hukuk, adalet demekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

DEM PARTİ: HUKUK SİYASİ KİMLİĞE GÖRE DEĞİŞMEMELİ

DEM Parti Meclis Üyesi Feride Aslan Bilgiç ise Mersin'de yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki hukuk ve demokrasi tartışmalarından bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasının demokratik temsil hakkı açısından sonuçlar doğurduğunu savunan Bilgiç, "Elbette hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Ancak hukuk da hiç kimsenin siyasi kimliğine, partisine, düşüncesine veya temsil ettiği toplumsal kesime göre değişmemelidir" ifadelerini kullandı.

AKP Meclis Üyesi Mustafa Turan ise kentteki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde, devam eden adli süreçleri tartışmamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ 13 EKİM'DE

Toplantının sonunda açıklama yapan Hasan Özalp Önal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçiminin 13 Ekim Salı günü saat 14.00'te Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirileceğini duyurdu.