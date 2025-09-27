Vahap Seçer: ‘Türkiye’de yargının tarafsızlık ve bağımsızlığına halel getirildiği bir dönemden geçiyoruz’

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP 7. Olağan Mezitli İlçe Kongresi’ne katıldı. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kongrede daha sonrasında yapılan seçim ile Divan Başkanlığı’na Yusuf Avşar seçildi.

"BÜYÜKŞEHİR'DE 41 PUAN, MEZİTLİ'DE 30 PUAN RAKİPLERİMİZE FARK ATARAK KAZANDIK"

Mezitli’de CHP’nin kazanmasının bir gelenek haline geldiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mezitli CHP’nin en güçlü olduğu kalelerden bir tanesidir. Geçmişten bugüne kadar Mezitli’ye hizmet eden tüm başkanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. 2019 yılında Mersin Büyükşehir’i CHP’nin kazanmasının ve kendisinin göreve gelmesinin ardından başarılı bir görev süreci geçirdiğini kaydeden Seçer, "Ahmet Başkan 7,5 puan artırarak, rakibine 30 puan fark atarak seçimi kazandı. Şahsım 14 puanlık bir oy artışıyla Cumhur İttifakı birleşenlerine 41 puanlık bir fark atarak tekrar seçimi kazandık. Ortada bir başarı hikayesi var. Bu başarı hepimize, büyük CHP ailesine ait. Hepinizi kutluyorum" diye konuştu.

"HALKIN DERDİNİ ANLADIĞIMIZ İÇİN TÜRKİYE'DE CHP'YE İLGİ ARTTI"

Gerçekleştirilen kongreler ile CHP’nin gelecek 10 yıllarının belirlendiğini söyleyen Seçer, siyasetçilerin halkın içinde olması gerektiğinin önemini anlattı. Halkın yanına gittikleri, dertlerini dinledikleri ve çözümlerle onların yanına geri döndükleri için CHP’li belediye başkanlarına bu kadar yoğun ilgi olduğunu söyleyen Seçer, "Mersin, Adana ile beraber sosyal adaletsizliğin zirve yaptığı bir şehir. Akdeniz’in, Toroslar’ın mahallelerine gidin, sonra Yenişehir’e ve Mezitli’ye gelin birdenbire bir fark görürsünüz. Mezitli’nin, Yenişehir’in gelişen, görece olarak gelir düzeyi yüksek mahallelerinde siyaset yapmakla, Toroslar’ın eteklerinde, Akdeniz’in yoksul mahallelerinde CHP’li olmak, siyaset yapmak aynı şey mi? Biz bunu çözmeye başladığımız için Türkiye’de oylarımız yukarıya doğru çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki 86 milyonu kucaklamakla desteğin gelmeye devam edeceğini vurgulayan Seçer, "Şimdi iktidar yolundayız. Zaten rakiplerimiz bu nedenle rahatsız oldu. 250 belediyemiz vardı, şimdi 400’den fazla belediyemiz oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mersin’i 15 puan, Mezitli Belediye Başkanı 7,5 puan oy artışı sağlayarak kazandı. Bu kadar sorunlu bir sürece rağmen oyunu arttırarak kazandı. Yenişehir’i, Tarsus’u kazandık, Toroslar’ı 35 sene sonra kazandık, Silifke’yi, Anamur’u kazandık. Şimdi bunlar rahatsızlık vermeyecek mi bir siyasetçiye" dedi.

"İKTİDAR HUKUK DIŞINA ÇIKARAK MÜCADELE ETMEYE BAŞLADI"

Türkiye’yi 23 yıldır aynı siyasi anlayışın yönettiğini ve deneyimli rakipleri olduğunu vurgulayan Seçer, CHP’nin liyakatli ve birikimli isimlerle iktidar yürüyüşünü sürdürdüğünü söyledi. Bu durumun rakiplerinin hukuk dışı yollara başvurmasına neden olduğunu belirten Seçer, "Dünyayı, tarihi, ülkemizi bileceğiz, geleneklerimizi, göreneklerimizi, doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi, burada yaşayan 72 milletin ne olduğunu, tarihsel süreçleri iyi bir CHP’li olarak bilmek zorundayız. İktidar, bizim birikimli, liyakatlı ve çetin rakipler olduğumuzu gördü. Bu nedenle artık, demokrasi ve hukuk dışına çıkarak bizimle mücadele etmeye başladılar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YARGININ TARAFSIZLIK VE BAĞIMSIZLIĞINA HALEL GETİRDİĞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Türkiye’de yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına halel getirildiği bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Seçer, "Bizim en büyük güvencemiz ve devletin dini adalet değil mi? Devletin dini olmaz, devletin dini adalettir. Devlet adaletli olacak. Adaletin olmadığı yerde bizim yaşam şansımız yok. Bizim malımızın, mülkümüzün, ülkemizin, kazanımlarımızın korunma şansı yok. Bir haksızlığa uğradığınızda adalet olmazsa kim sizin hakkınızı savunacak? İşçinin, çiftçinin, emeklinin, emekçinin, şiddete uğrayan, cinayete maruz kalan kadının hakkını kim koruyacak? Bu insanları kim savunacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE SİYASET 7 YILDIZ BELEDİYE BAŞKANLARI ÜZERİNDEN YAZIYORLAR"

Gerçekleştirilen son genel seçimlerde CHP’nin Türkiye’nin birinci partisi olmasının en önemli nedeninin ‘çalışmak’ olduğunu vurgulayarak sözlerini sürdüren Seçer, çalışmanın olmadığı yerde başarıdan söz edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Türkiye’de siyasetin son yıllarda belediye başkanları üzerinden yazıldığına dikkat çeken Seçer, şöyle devam etti:

"Çalışmalı ve emek vermelisiniz. Bunu hep beraber yapıyoruz. Belediye başkanlarımız yapıyor ki bu kadar başarı hikâyeleri yazılıyor. Türkiye’de siyaset 7 yıldır belediye başkanları üzerinden yazılıyor. Her yerde söylüyoruz; ‘CHP’de kim Cumhurbaşkanı aday olsun?’ dediğinizde çok isim sayılır ama ‘Cumhur İttifakı’ndan kim Cumhurbaşkanı adayı olsun?’ dediğinizde karşınıza bir şey çıkmaz. Çünkü artık belediye başkanları siyaset üretiyor, halkın gönlüne giriyor ve onların desteğini alıyor. Halkın tercihini değiştirebilecek etkiye sahipler. Yıllardır milliyetçi, muhafazakâr yapıda olan insanlar, son seçimlerde Türkiye’nin her yerinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne oy vermeye başladı. Bu durum, halka giden doğru politikaların eseridir."

"ZAMAN KAVGA ETME DEĞİL, GERÇEKLERİ GÖRME DÖNEMİDİR"

CHP’lilerin de belediye başkanlarının gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları her yerde ve her ortamda vatandaşlara anlatması gerektiğini dile getiren Seçer, "Zaman kavga etme değil, gerçekleri ve kendi bahçenizdeki gülleri görme dönemidir. Komşunuzun bahçesine hayran hayran bakma dönemi bitmiştir. Kendi bahçenizdeki güllere bakın. Kendi değerlerinize bakıp, bunları halka anlatın" dedi. İktidarın enerjisinin bittiğinin ve CHP’yi durdurabilmesi için elindeki tek kozun rakibini kavgaya düşürmek olduğunun altını çizen Seçer, "Rakibimiz yorgun, bitap. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi’ni sakatlamaya uğraşıyor. Bunu da CHP’lileri birbirine düşürerek yapmaya çalışıyor. Bizim bu tuzaktan bir an önce çıkmamız lazım" diyerek tüm partililerin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"PARTİMİZE HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ"

CHP’nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ten başka özdeşleştirilebileceği bir aktör olmayacağını sözlerine ekleyen Seçer, parti kadroları içerisinde ise çok değerli ve başarılı isimlerin olduğunu söyledi. "Cumhuriyet Halk Partisi’nde çok güçlü siyasiler var. Bu krizleri aşarız" diyen Seçer, CHP’li olmanın da ömür boyu dik durmayı gerektiren bir his olduğunu kaydetti. Başkan Seçer, "CHP’li olmak zor bir görevdir. 60-70 sene iktidar olamayacaksın ama yine de Mustafa Kemal’in, 6 okun yolundan gideceksin, bu kolay bir olay değil. Öyle sıkıştığın zaman hemen makas değiştirip, başka partiye geçmek yok bizde. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nde doğdum, Cumhuriyet Halk Partisi’nde ölürüm. Baraj altında kalındığı günleri biliyoruz. Partimize hep beraber sahip olacağız" diye konuştu.

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Gerçekleştirilecek kongrede Tolga Gökçeli’nin tek aday olduğunu hatırlatan ve geçmiş dönemlerde emek veren tüm ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Seçer, "Biz hepinizi seviyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bizlerin bu makamları emin olun sizlerin sayesinde. Hiç kimse bu kadar fedakâr olmaz. Bunu sizin yüzünüz olduğu için, burada bir seçim olduğu için değil, bir kardeşiniz, abiniz, büyüğünüz veya küçüğünüz olarak, kalbimden geldiği için söylüyorum. Hepinizi çok seviyoruz, çok sayıyoruz. İyi ki varsınız. Sayın başkanımıza ve yeni seçilecek yönetim kuruluna başarılar diliyorum" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

"BU ÜLKEDE YARGI BAĞIMSIZLIĞI ORTADAN KALKMIŞ DURUMDA"

CHP’li belediyelerin iktidarın ezberini bozduğunu dile getiren CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, "Bu saldırılar, baskılar ve yargı operasyonları bizi yıldırmayacak, yolumuzdan da alıkoymayacak. Koymadığını da bu birliktelik içerisinde görüyoruz ve bu süreci iktidar olarak tamamlayacağız" dedi.

Kongre’de ayrıca CHP Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer ve Hasan Ufuk Çakır, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Hatice Us, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Çağla Devrim Palamut ve Eren Yücesoy ve CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Okan Kaya’da birer konuşma yaptı. Son olarak Mezitli İlçe Başkan Adayı Tolga Gökçeli’de söz alarak birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.