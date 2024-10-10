Vahşet haberlerinin ardından partilerden ortak önerge: Komisyon kurulacak
TBMM'de grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.
Kadınlara yönelik peş peşe şiddet ve vahşet haberlerinin gelmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de harekete geçti.
Kadına karşı şiddetin araştırılması için komisyon kurulması için bütün partiler önerge verdi.
ORTAK ÖNERGE VERİLECEK
TBMM Genel Kurulunda bugün AKP, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin araştırma komisyonu kurulması için ortak önerge verilecek.
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, önergenin görüşmelerinde kadına yönelik şiddetle ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunacak. Gruplar adına yapılacak konuşmalarda da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair siyasi partilerin görüşleri aktarılacak.
Genel Kurulda alınacak kararla kurulması planlanan araştırma komisyonu, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirler, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak. Araştırma komisyonu, çalışmalarının sonunda rapor hazırlayarak Meclis Genel Kuruluna sunacak.
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