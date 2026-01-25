Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vahşetin adresi Bolvadin: Köpek işkence yaparak öldürüldü

Vahşetin adresi Bolvadin: Köpek işkence yaparak öldürüldü

25.01.2026 17:48:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Vahşetin adresi Bolvadin: Köpek işkence yaparak öldürüldü

Afyonkarahisa Bolvadin ilçesinde bir köpek, ayaklarından asılıp işkence edilerek öldürüldü. Hayvan hakları savunucuları, olayın faillerinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde bir köpek, ayaklarından iple asılıp, işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olaya tepki gösteren hayvan hakkı savunucuları, olaya ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle yürütülmesini, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

"CANA KIYMANIN BAHANESİ OLMAZ"

Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Doğaya, hayvana ve yaşama düşman olan bu zihniyetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Eber Gölü'ne zarar veren anlayış ile bir köpeği ayaklarından asarak öldüren anlayış aynıdır. Bu vicdansız ve sorumsuz bir yaklaşımdır. Toplum olarak bu caniliğe sessiz kalmamalıyız. Yaşam hakkı kutsaldır. Bir cana kıymanın bahanesi olmaz. Merhametin bittiği yerde çürüme başlar"

İlgili Konular: #afyonkarahisar #hayvan hakları

İlgili Haberler

İstanbul Hayvan Hakları Meclisi, Kadıköy'de 'Necla Teyze' için toplandı: 'Baktığı canları korumak istediği için can verdi!'
İstanbul Hayvan Hakları Meclisi, Kadıköy'de 'Necla Teyze' için toplandı: 'Baktığı canları korumak istediği için can verdi!' Ankara'da, AKP'li belediyenin 'köpekleri toplama operasyonu' sırasında ekiplere gösterdiği tepki nedeniyle sosyal medyada hedef gösterilen 81 yaşındaki 'Necla Teyze' lakaplı Ülker Güleryüz, kaldığı barakada çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Güleryüz'ün şüpheli ölümü gündemdeki yerini korurken; İstanbul Hayvan Hakları Meclisi Kadıköy'den yetkililere seslendi.
Bütünsel özgürleşim ve hayvan hakları - PROF. DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN
Bütünsel özgürleşim ve hayvan hakları - PROF. DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN Bütünsel özgürleşim ve hayvan hakları - PROF. DR. ÇAĞATAY ÜSTÜN
Hayvan hakları için direnişin ve dayanışmanın yılı
Hayvan hakları için direnişin ve dayanışmanın yılı 2025’te sokak hayvanlarına yönelik şiddet, zehirlenme ve toplama kararları kamuoyunda tepki yarattı. Hayvanseverler ise “Yaşatacağız” diyerek yıl boyunca eylemlerle yaşam hakkını savundu.