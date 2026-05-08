Vahşice katledilmişti... Burdur’daki Kübra Yapıcı cinayetine ilişkin 2 tutuklama

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İlyas Umut D. ile Ataberk S, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında getirildikleri adliyede cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, iki şüpheliyi de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, sorgularının ardından şüphelilerin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler daha sonra cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA

Antalya’da yaşayan ve 30 Nisan’dan itibaren haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın cansız bedeni, kolluk güçlerinin çalışmaları sonucunda Burdur'da yakılmış halde bulunmuştu. İncelemeler sonucu genç kadının silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü, daha sonra ise buradan çıkarılarak cesedinin yakıldığı tespit edilmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında elde edilen deliller üzerine önce İlyas Umut D, onun ifadeleri üzerine de Ata Berk S. gözaltına alındı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada, cinayette kullanıldığı değerlendirilen silah Burdur’un Ağlasun ilçesinde ele geçirdildi. Kübra Yapıcı’nın cesedine ait bir bölümün ise Antalya’nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu.