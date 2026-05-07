Vahşice katledilmişti... Kübra Yapıcı'nın cesedi Korkuteli Barajı'nda bulundu

7.05.2026 15:12:00
AA İHA
Kayıp olarak aranırken Burdur'un Bucak ilçesinde öldürüldüğü belirlenen Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda yapılan arama çalışmasında bulundu.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli İ.U.D.'nin ifadesi üzerine AFAD, jandarma ve polis ekiplerince Korkuteli Barajı'nda arama yapıldı. Arama çalışmasında, barajın Dereköy Mahallesi kısmında Kübra Yapıcı'nın (30) cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşıldı.

Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen parçaların, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S.'nin (22) emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. gözaltına alınmış, İ.U.D.'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Kübra Yapıcı’nın katil zanlıları yakalandı Bakan Akın Gürlek, “Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı” dedi.
Kübra Yapıcı cinayetinde tüyler ürperten ayrıntılar: Öldürdüler, yaktılar, cesedinin parçaları baraja attılar Antalya'da ailesinin kendisinden haber alamadığı Kübra Yapıcı’nın öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapıcı’yı borcu olduğu gerekçesiyle Burdur’da ormana götürüp öldürerek, cesedini yaktıkları belirlenen Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar, operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.