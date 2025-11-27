Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.11.2025 11:11:00
Vahşice katledilmişti... Küçükçekmece'de parka Ayşe Tokyaz’ın adı verildi

İstanbul Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında bir valizin içinde cansız bedeni bulunan Ayşe Tokyaz’ın ismi, Küçükçekmece Belediye Meclis kararıyla Atakent Mahallesi’nde bulunan bir parka verildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Ayşe Tokyaz’ın adının ilçede sonsuza dek yaşatılacağını belirterek, bu kararın aynı zamanda kadına yönelik şiddete karşı güçlü bir duruşun sembolü olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Ayşe Tokyaz’ın ikizi Esra Tokyaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile Başkan Çebi’yi makamında ziyaret etmişti.

Esra Tokyaz ikizi Ayşe Tokyaz’ın ismini yaşatma konusundaki duyarlılığından dolayı Çebi’ye teşekkür ederek “Bugün Ayşe’yi yaşatacak, bizim için anlamlı ve çok kıymetli bir park açıldı. Kardeşimin son nefesini verdiği yerde, Küçükçekmece’de. Çalmadığımız kapı kalmadı, Kemal Çebi bize kapısını açtı. Ayşe’nin adını yaşatacak bu park hepimize umut olsun” dedi.

