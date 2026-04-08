VakıfBank ve Halkbank’ta görev değişimi: Yeni genel müdürler belli oldu

Bir süredir kulislerde konuşulan kamu bankalarındaki üst yönetim değişikliği hayata geçirildi. VakıfBank ve Halkbank’ta genel müdürlük koltukları el değiştirdi.

Buna göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevden ayrıldı. Üstünsalih’in yerine, Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Aslan getirildi.

Halkbank’ta boşalan genel müdürlük görevine ise bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil atandı.

Kamu bankaları arasındaki görev değişimi kapsamında Ziraat Bankası yönetiminde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

VAKIFBANK’TA TARTIŞMALI İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Vakıfbank'ın eski genel müdürü Üstünsalih'in oğlunun şirketlerinin uyuşturucu soruşturmasında geçen jeti kiralayan İBB davasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkili olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Gazeteci Bahadır Özgür, Gülibrahimoğlu’na en yakın isimlerden olduğunu ileri sürülen Vakıfbank Genel Müdürü’nün de o jetlerde yer aldığına dair bilgiler aylar öncesinden İBB savcılarının elinde olduğunu aktarmıştı. Genel Müdür'ün uygunsuz kredi verdiği, şüpheli para transferlerine göz yumduğu, bir takım arazi devirlerine aracılık ettiği ileri sürülmüştü.