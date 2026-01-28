Vakıflar Bölge Müdürlüğü alıcı çıkmayınca fiyat kırdı: Cami vakıflarına ait araziler satışta

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Didim’in dünyaca ünlü Altınkum Plajı’nda eski Vakıflar Dinlenme Tesisi’nin olduğu araziyi ve yanındaki 3 parseli bir kez daha satışa çıkardı.

Aralık ayında 3 milyar liraya alıcı çıkmaması nedeniyle ertelenen cami vakıflarına ait denize sıfır 4 parselden oluşan taşınmaz bu kez 2 milyar 200 milyon TL’ye listelendi.

Resmi gazetede yayımlanan ilana göre; Dükkanönü Camii ve Hacı Bayram Ali Vakfı’na ait 565 ada 43 parsel, Nasuh Paşa ve Suhteoğlu Camii Vakfı’na ait 565 ada 44 parsel, Koca Camii ve Yahyapaşa Vakfı’na ait 565 ada 47 parsel ile Gazi Hatun Vakfı’na ait 565 ada 48 parsel olmak üzere toplam 4 parsel birlikte satışa sunulacak. Satışa esas muhammen bedel 2 milyar 200 milyon lira olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 66 milyon lira olduğu belirtildi.

İhale, 13 Şubat cuma günü saat 14.30’da Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi’nde bulunan Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nde yapılacak. Taşınmazların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.