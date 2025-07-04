Vali açıkladı, elektrik şirketi ‘somut bulgu yok’ dedi: GDZ Elektrik’e tepkiler çığ gibi!

İzmir Valisi Süleyman Elban'ın Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça'daki yangınların elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu söylemesinin ardından GDZ Elektrik Dağıtım, "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.

Şirketin bu açıklaması üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak açıklamaya tepki gösterdi.

Bakan, şunları yazdı:

"Açıklama yapıyor neymiş yangın enerji nakil hatlarından çıkmamış buna ilişkin bir tespit yokmuş.

Alın size tespit.

İYTE’den Karaburun’a giden hat

•Hatların geçtiği güzergâhta en az 15 metre genişliğinde yangın tampon bölgesi oluşturulmalı. Var mı?

Yok.

•Bu alanlar yılda en az iki kez temizlenmeli, Orman Genel Müdürlüğü ve TEİAŞ tarafından ortak denetlenmeli.

Temizlenmiş mi? Denetlenmiş mi?

Hayır.

•Meteoroloji ve AFAD verilerine göre yangın riski kritik seviyeye ulaşırsa elektrik akımı kesilmeli.

Kesilmiş mi?

Hayır.

•Her dağıtım şirketi, hat güzergâhlarını düzenli olarak termal drone ile denetlemeli, bu zorunlu kılınmalı.

Yapılmış mı ?

Hayır.

Her sene uyarıyoruz, söylüyoruz dünyadaki örnekleri anlatıyoruz.

Anlayan var mı?

Hayır.

İzmir yandı kül oldu oradan oraya çırpınıyoruz bir ağaç daha yanmasın diye şimdi kına yakın."

"İŞLERİNİ YAPMAYA TEK KURUŞ VERGİ AYIRMADIKLARI İÇİN YAŞIYORUZ BU SARAY YAPIMI CEHENNEMİ"

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de yaptığı açıklamada sert tepki gösterdi. Kadıgil "Yine dört yanımız alev alev.. Atadıkları vali çıktı açıkladı, “elektrik hatlarından” çıkmış yangınLAR.

İnsanlar ölüyor, ağaçlar ölüyor, kurtlar, kuşlar, kirpiler, arılar, böcekler, çiçekler onlarca ekosistem ölüyor, alenen öldürülüyor.

Saray Rejimi tarafından teammüden katlediliyorlar.

Saray’a bağlı şirketler eliyle bizi soyarlarken, tenezzül edip işlerini yapmaya tek kuruş vergi ayırmadıkları için yaşıyoruz bu Saray yapımı cehennemi!"