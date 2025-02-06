Vali Elban’dan deprem ve tsunami açıklaması: İzmir'de risk sıfıra yakın

Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:50

Güncelleme: 06.02.2025 - 12:51

İzmir Valiliği, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı kapsamında İktisat Kongre Merkezi'nde anma programı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medyada ve haber kanallarında uzmanların Santorini merkezli deprem üzerinden yurttaşlara korku salındığını ve söylemlerin altında meşhur olma çabası yattığını ifade etti.

“SANTORİNİ KAYNAKLI BİR DEPREM BEKLENMİYOR”

28 Ocak itibariyle Santorini açıklarında meydana gelen depremlerden endişe etmeye gerek olmadığını ifade eden Vali Elban, “O tarihten bugüne 1’in üzerinde bini geçen deprem kaydedildi. Bunların 800’e yakını 3-4 şiddeti civarında. En son Santorini civarında 1650 yılında deprem olmuş ve kayıplar söz konusu. Ancak biz deprem fırtınasının başladığı ilk günden itibaren sadece meşhur olmak, tık almak için paylaşım yapanlar yerine bu işi bilen seçkin üniversitelerin kıymetli bilim insanları, AFAD ve MTA ile sürekli istişare halindeyiz. Onların bize ilettiği raporu paylaşmak istiyorum. Santorini civarındaki sismik ya da tektoniğin birbirini tetiklediği deprem fırtınası diye tabir ettiğiniz hareketlilik en son 2011 yılında da olmuş ve 14 ay sürmüş. O deprem hareketliliğinde ilimiz etkilenmemiş. Bilim insanlarının, AFAD ve MTA ortak görüşü bu civarda oluşan deprem hareketliliğinin doğrudan ilimizi etkilemesi beklenmiyor. Fay yapısı itibariyle bizim ilimizi tetikleyecek fay söz konusu değil. Depremin olduğu bölgelerin ilimize uzaklığı 260-300 kilometre mesafe söz konusu. İlimizi Santorini kaynaklı bir tehlike beklemiyor. Orada Kolumbo Volkanı’nın faaliyete geçmesi konusunda eğer suyun altında oluşacaksa lav ve kül çıkışı olmayacak ama suyun dışında olması durumunda orada oluşacak bir külün ilimize gelme ihtimali çok zayıf. Gelmesi ancak o gün rüzgârın ilimize doğru olmasına bağlı. Gelse bile rahatsız edici düzeyde olması beklenmiyor” diye konuştu.

“İLİMİZİN ETKİLENME İHTİMALİ NEREDEYSE SIFIRA YAKIN”

Tsunami iddialarının da asılsız olduğunu, İzmir’in ve kıyı şehirlerinin böyle bir facia ile karşı karşıya kalma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu belirten Vali Elban, “Bu da insanlara endişe vermek ve popüler olmak için yapılan açıklamalar. İlimiz kıyılarında ancak yarım metre, 60-70 santimlik dalga oluşturacağı bekleniyor. Mevsim itibariyle böyle dalgalar zaten her gün var. Öyle bir dalga hareketini hissetme ihtimalini düşünmüyoruz. İlimiz depremsellik açısından riskli, kendi depremi olabilir. Bu şehirde 4 yıl önce olmuş yine olabilir o ayrı bir konu. Santorini civarında devam eden deprem fırtınası kaynaklı ilimizin etkilenme ihtimali neredeyse sıfıra yakın. Vatandaşlarımız; valiliğimiz ve diğer resmî kurumlarının açıklamalarına itibar etmeli. Özellikle sorumluluk sahibi bilim insanlarının verilere dayalı yaptığı açıklamalara itibar etmeleri ve AFAD Başkanlığı, MTA görüşlerine itibar edilmeli” dedi.

“KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ”

İzmir Valiliği’nin afetle mücadele kapsamında 49 kurum ile koordineli olarak çalıştığını ve olası her türlü afete karşı hazırlıklı olduğunu söyleyen Süleyman Elban, “Santorini bağlamında endişe etmeye, telaş yapmaya gerek olacak bir durum yok. Ancak bütün bunlara rağmen biz valilik olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Buna istinaden AFAD Başkanlığı ile bilim insanları ile koordineliyiz. Bize yeni ekiple geliyor, erken uyarı sistemiyle ilgili araç gereçler geldi. Bir afet olması durumunda benim başkanlığımda görev alacak 49 kurumumuz var” ifadelerini kullandı.