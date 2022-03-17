Vali Orhan Tavlı kulağının üstüne yatıyor

17 Mart 2022 Perşembe, 02:29

Ege’nin gözde koylarından Muğla Karacasöğüt’teki çevre katliamına, yargıdan ikinci kez iptal kararı geldi.

Hem özel çevre koruma alanı hem birinci derecede arkeolojik ve doğal sit alanı statüsüne sahip Marmaris’teki doğa harikası koyda MUÇEV tarafından yapılacak yat limanı projesine gelen yürütmeyi durdurma kararının ardından, ÇED izinleri de mahkeme tarafından iptal edildi. Muğla kıyılarındaki kamuya ait turistik tesis ve işletmelerin büyük kısmının devredildiği, valilik tarafından kurulan ve yönetiminde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bürokratlarının bulunduğu MUÇEV eliyle yapılan doğa katliamına karşı hukuk mücadelesi başlatan çevreciler, yargı sürecinden ikinci kez zaferle çıktı.

Karacasöğüt Koyu’ndaki 187 yat kapasiteli marina projesi için geçen yaz denize beton doldurularak başlatılan inşaat faaliyetleri için çevre örgütleri ve yurttaşların açtığı davada verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından, bu kez Muğla 3. İdare Mahkemesi de yatırımın önünü açan “ÇED gerekli değildir” kararını iptal etti.

DÜŞ KIRIKLIĞI YARATTI

Yat limanı projesinin tamamen iptal edilmesini isteyen çevrecilerin ısrarlı mücadelesine karşın ısrarından vazgeçmeyen valilik, iptal kararına itiraz ederek süreci temyize taşıdı. Gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Marmaris Kent Konseyi, mahkeme kararını müjde olarak yorumlarken,valiliğin temyiz hamlesinin ise üzücü ve kaygı verici olduğunu aktararak yargı sürecinin peşini bırakmayacaklarını açıkladı.