Silivri'de 5 bin yıllık tarihi bölge 1. derece arkeolojik sit alanı oldu

10 Mart 2022 Perşembe, 14:36

İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çanta/Fatih Mahallesi'nde yer alan 5 mezar ve duvar kalıntıları açığa çıkarılan, MÖ 3 bin yılına tarihlenen kurgan tipi tümülüsün, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline karar verildi.

Tümülüsün korunma grubunun 1. grup olarak belirlenmesi, rölövesinin hazırlanarak iletilmesi, bulunduğu yerin 1. derece arkeolojik sit olarak tescili, sit sınırlarının belirlenmesi için çalışmaların yapılması, kalıcı koruma tedbirleri ve sergilenmesine ilişkin projelerin İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma bölge Kurulu'na iletilmesi, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması kararlaştırıldı.