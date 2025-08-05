Vali’nin ardından… İsmailağa Cemaati'nden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Cemaati lideri Fikri Doğan ve beraberindekileri kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İsmailağa Cemaati lideri Fikri Doğan ve cemaat üyeleri ile görüştü.
İsmailağa Cemaati'ne yakınlığıyla bilinen İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Kayseri Temsilciliği, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etmiş ve söz konusu ziyaret tepki toplamıştı.
CHP Kayseri vekili Aşkın Genç, “Laik bir hukuk devletinde valilik makamı; cemaatlerin meşruiyet aradığı değil, yurttaşlara eşit mesafede duran tarafsız bir yönetim merkezidir” diyerek tepki göstermişti.