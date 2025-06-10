Valiliğin 80 milyon TL’ye yenilediği Mermerli Plajı, sessizce özel işletmeye kiralandı: Altın tepside devir!

Valiliğin devraldığı Mermerli Plajı, 30 Mayıs’ta özel bir işletmeye kiralandı. 2015’te Türk vatandaşlığına geçen İran asıllı iki işletmecinin ortak şirketi, Kaleiçi Yat limanının hemen yakınındaki tarihi Mermerli Plajı’na girişte aldığı ücretin yüksekliğiyle tepki çekti. İşletme, misafirlerin dışarıdan yiyecek içecek getirmelerini de kabul etmiyor.

Bayram tatilinde ailesiyle Kaleiçi’nde bir otele yerleşen Eskişehirli Meltem Taşkın, iki kişilik giriş için 2 bin TL ödediklerini belirterek “İki saat kadar kaldığımız Mermerli Plajı’nda 7 bin TL ödedik. Bir daha Antalya’ya gelmem” diye isyan etti.

KAR AMACI YOK DENMİŞTİ

Kâr amacı yok denmişti Antalya Valisi Hulusi Şahin, 80 milyondan fazla para harcandığını belirttiği Mermerli Plajı’nın valilik tarafından işletileceğini, valilik bünyesinde kurulan Antalya Valiliği Yatırım Danışmanlık AŞ’nin (AYDAŞ) kentin tanıtımına ve turizmine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu şirketi olduğunu belirtmişti. Vali Şahin, “Fiyatı makul olsun istiyoruz. İnsanlar buraya rahatlıkla gelebilsin istiyoruz. Oradaki gün batımından tüm Antalyalılar ve turistler istifade etsin istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde” açıklaması yapmıştı.

Ancak Şahin’in bu açıklamalarının aksine Mermerli Plajı’nın 30 Mayıs’ta Kaleiçi’ndeki özel bir işletmeye verildiği ortaya çıktı. Mermerli Plajı’nı Antik Pazar Halıcılık adlı özel bir şirketin işlettiği görülüyor. 2 Haziran 2025 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde de şirket adres ve bilgileri yayımlandı.

İHALESİZ KİRALAMA

Mermerli Plajı’nın sessiz sedasız özel bir işletmeye kiralanmasına Kaleiçi’ndeki turizmcilerden de tepki geldi. Uygulamanın haksız rekabete yol açtığını savunan turizmciler, kiralamanın ihale yoluyla yapılması gerektiğini dile getiriyor. Kendi oteli de Kaleiçi’nde bulunan, Antalya Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Alp Özel, tarihi Mermerli Plajı’na giriş için 1000 liralık bir tarife uygulanmasını eleştirerek Cumhuriyet’e açıklamada bulundu: “Kaleiçi’nde bir oda fiyatı ortalama 50 Avro. 2 veya 3 kişi her gün plaja gitse ödeyeceği fiyat oda fiyatını geçer. Bölgemizde başka plaj yok. Bu fiyatlar ortadayken ziyaretçi neden Kaleiçi’ne gelsin, tatil köyüne gitse her şey dahil konaklar, kazançlı olur.”

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Antalya Valiliği, gelen tepkiler üzerine şirketle görüşüldüğünü ve giriş ücretinin 500 TL’ye düşürüleceğini açıkladı.