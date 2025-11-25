Valiliğin sokak hayvanlarıyla ilgili talimatına hukukçu değerlendirmesi: ‘Besleme yasağı yok hükmünde!’

İSTANBUL Valiliği’nin Vali Davut Gül imzasıyla yayımladığı “sokak hayvanları” genelgesi kamuoyunda tepkilere yol açtı. Açıklamada sahipsiz köpeklerin hızla toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızla yürütülerek bakımevleri ya da doğal yaşam alanlarına nakledilmesi istendi. Ayrıca “Sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi” vurgusu yapıldı. Bu ifadeler, hayvan hakları savunucuları ve bazı yurttaşlar tarafından toplama süreçlerinin keyfi uygulamalara yol açabileceği, kontrolsüz besleme yasağının ise hayvanların açlık riskiyle karşı karşıya bırakacağı gerekçeleriyle tepki çekti. Hayvan hakları savunucuları, genelgenin keyfi toplamalara kapı aralayacağını ve hayvanları açlıkla karşı karşıya bırakacağını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Sena Şengün, 2 Temmuz’daki il hayvanları koruma kurulu toplantısında besleme yasağı yönünde bir karar alınmadığını vurguladı. Şengün, toplantıda yalnızca otoyol, havalimanı çevresi, park, hastane, ibadethane, mezarlık ve kamu alanlarında yapılan kontrolsüz beslemenin olumsuzluklara neden olabileceği değerlendirilerek “gerekli önlemlerin alınmasının” karara bağlandığını hatırlattı. Şengün, “Toplantıda özel besleme alanları oluşturulması yönünde görüşler dile getirilmesine karşın aylar sonra bunun tersinin ilan edilmesini ‘kamuoyunu yanıltma’dır. Valilik bu kararı çarpıtarak ‘Yemek verilmesi yasaktır’ şeklinde duyurdu. Bu açık bir yanlış bilgilendirmedir” diye konuştu.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun idareye sahipsiz hayvanların beslenmesini yasaklama yetkisi vermediğini belirten Şengün, “İdarenin yetkisi kanunla sınırlıdır, kanunsuz yasak olmaz. Valiliğin bu yasağı yok hükmündedir ve hukuki sonuç doğurmaz” dedi.