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Valilik açıkladı... Ankara'da 'NATO' önlemleri: O tarihlerde tüm 'kamusal' etkinliklere yasak

Valilik açıkladı... Ankara'da 'NATO' önlemleri: O tarihlerde tüm 'kamusal' etkinliklere yasak

4.06.2026 20:00:00
Güncellenme:
DHA
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Valilik açıkladı... Ankara'da 'NATO' önlemleri: O tarihlerde tüm 'kamusal' etkinliklere yasak

Ankara Valiliği, kentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde 6-12 Temmuz tarihleri arasında konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıkladı.
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Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehirde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi alınacak önlemler duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması kaydıyla; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve’de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personelinin 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşları tarafından 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat: 06.00 ile 12 Temmuz 2026 Pazar günü saat: 24.00 tarihleri arasında; sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinliklerin yapılması durdurulmuştur."

İlgili Konular: #Ankara #NATO

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