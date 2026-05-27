AKP NATO zirvesine hazırlanıyor: Ankara'da kamu personeli 1 hafta izinli olacak

27.05.2026 11:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanan NATO Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak. Zirve haftasında Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, konser, şenlik ve benzeri toplu etkinlikler yapılamayacak.

Ankara’da yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nden ilgili birimlere bir yazı gönderildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında idari izin düzenlemesine gidildiği belirtilen yazıya göre 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da yapılması planlanan zirve nedeniyle “kamu hizmetlerinin aksamaması ve güvenlik tedbirlerinin sağlıklı yürütülmesi” amacıyla bazı ilçelerde görev yapan kamu personeli için idari izin uygulanacak.

9 İLÇEDE MEMURLARA İDARİ İZİN

Yazıda, Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.

Buna göre, zirvede görevli olanlar ile zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında çalışanlar dışındaki personel, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi devamında fayda görülen alanlarda görev yapan personel için ise ayrı planlama yapılacak.

TOPLU ETKİNLİKLERE YASAK 

Cumhurbaşkanlığı yazısında, zirve haftasında Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinliklerin planlanmaması gerektiği de ifade edildi.

Zirve kapsamında ihtiyaç duyulacak destek, yardım ve kolaylıkların ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanması istendi.

Yazıda, NATO Zirvesi süresince “herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi” için kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gerekli önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz imzasıyla gönderilen yazı, ilgili kamu kurumlarına dağıtıldı.

SOL Parti’den Dolmabahçe’ye 'Bağımsızlık Yürüyüşü': 'NATO zirvesine karşı birleşelim' SOL Parti üyeleri, “Bağımsızlık Yürüyüşleri” kapsamında Taksim’den Dolmabahçe’ye yürüdü. Polis engeline rağmen tamamlanan yürüyüşte, Temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesine karşı birleşik mücadele çağrısı yapıldı.
AKP'li Şamil Tayyar'ın 'kulis'i: İktidarın ümidi NATO zirvesi, Erdoğan'ın adaylık için birden fazla planı var AKP'nin eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, iktidarın temmuzda yapılacak NATO zirvesine çok önem verdiğini ve bu zirve sonrası ittifakların yeniden şekilleneceğini öne sürdü. Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yeniden adaylık için birden fazla planı olduğunu belirtti.
Erkan Baş'tan 'NATO zirvesi' uyarısı: 'Düşman Ankara'ya geliyor, hazırlık yapmak durumundayız' Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, temmuzda yapılması planlanan NATO zirvesine karşı uyarıda bulundu. Baş, "Bu memlekette halkın başına bela olan her şeyi kazıyın, altında NATO'yu bulursunuz. Böyle bir düşman Ankara'ya geliyor, buna göre hazırlık yapmak durumundayız" dedi.