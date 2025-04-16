Valilik bin 471 öğretmen sürgününe sebep olarak norm daralmasını gösterdi: ‘Objektif atama yapmadık diyemeyince üretilen bir bahane’

Yayınlanma: 16.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.04.2025 - 07:40

Proje okulları atamalarına ilişkin sürece tepkiler sürerken, İstanbul Valiği konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada “Öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ileri sürüldü.

Açıklamayı gazetemize değerlendiren Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, “Asılsız iddia diye ifade ettikleri il emri açığa alınmaktan farksızdır. Vali bey il emrine alınan bir öğretmene "Hangi okulda görev yapıyorsunuz?" sorusunu sorduğu zaman öğretmenin vereceği cevap açığa alınan bir öğretmenin vereceği cevabın aynısıdır. Peki Vali beye, okulunda 4 senesi dolmuş bir öğretmenin yönetmeliğe göre bir 4 sene daha çalışma hakkı varken, bu öğretmenimizin yerine bir başka okuldaki öğretmen niye görevlendirilir? diye sorsak ne cevap verebilir? Hatta pek çok okulda ögretmenlerimiz bir 4 sene daha çalışabilecekken okullarına atama dahi yapılmamış bu okullar boş kaldı dersek, şaşırmaz mı?” dedi.

‘ADİL OLMADIĞININ İTİRAFIDIR’

Sürgünün nedenlerinden birinin “Öğretmen normlarının daralması” olarak açıklanmasına tepki gösteren Toruş, “Toplam ders saatlerinin değişmediği okullarda norm daralmasının yüzde 1'i bile geçmeyeceği açıkken bu kılıfın arkasına nasıl sığınılır? Yani yüzde 10 norm daralması mı olmuştur? Toplam ders saati mi bu oranda azaldı da açıklamalarında bu oranı verebilmektedirler? Bu nasıl olur? ‘Objektif kriterlere dayanan atama yapmadık’ dememek için bulabildiğiniz bahane bu mudur? Herhangi bir objektif kritere dayanmadan yapılan proje okulu atamalarında açıkta kalan ve ardından il emrine alınan ögretmenlerimize norm fazlası sürecinde hizmet puanı üstünlüğüne göre tercih hakkı verilerek atanacağını, bu sayede adil bir atama olacağını ifade etmek proje okulu atamalarının adil olmadığını kendi kaleminizle itiraf etmektir zaten” diye konuştu.

‘BİN 471 ÖGRETMEN AZ MI?’

Kentte bin 471 öğretmenin yeniden görevlendirme almadığı da açıklamada açıkça belirtildi. Toruş, buna ilişkin olarak “Bin 471 ögretmen az mıdır? Bin 471 öğretmen görev yaptıkları okullardan ilçe grubu diye garabet bir sistemle farklı ilçelerdeki çok daha uzak okullara atanmak zorunda kalacaktır. İstekleri dışında hem tercih yapmaya zorlanacak hem de bu zorunlu tercihten sonuç alamazlar ise zorla başka bir yere, istekleri dışında gönderilecekler. Bunun adı sürgündür” ifadelerini kullandı.