Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek

Yayınlanma: 28.09.2024 - 15:51

Güncelleme: 28.09.2024 - 15:51

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.