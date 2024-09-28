Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın akşamdan itibaren hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece düşecek
İstanbul Valiliği, yarın akşamdan itibaren kent genelinde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşeceğini bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteoroloji'ye göre, pazar akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının bölgemizde 4 ila 8 derece düşmesi, İstanbul'da sıcaklıklarının 21 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir. Soğuk havanın perşembe bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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