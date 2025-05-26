Valilik kararı: Amasya'da 8 eğlence mekanı kapatıldı

Amasya'da 8 eğlence mekânı valilik kararıyla kapatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, "Ruhsat iptal işlemleri kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun valiliklere verdiği yetki doğrultusunda Amasya Valiliği tarafından yapıldı" dedi.

Bakan, "Bu iş yerlerinin yangınla ilgili çok büyük problemleri, sıkıntıları vardı. Karayolları ile ilgili sıkıntıları vardı. Hem iş yeri ve çalışma ruhsatları hem de içki verme ruhsatları tamamen iptal edildi. Bu işletmeler kapatıldı. Kapatma işlemi Amasya Valiliği tarafından yapıldı" diye konuştu.

Vali Bakan, kapatılan mekanlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin hayat standardına müdahale etmeden, hatta hayat standardını yükseltmek için yaptığımız şeyler bunlar" görüşünü savundu.