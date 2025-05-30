Valilik uyarıları dinlemedi: Geçici köpek barınağı sular altında kaldı

Osmaniye merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapımı devam eden geçici köpek barınağı yağmur nedeniyle sular içinde kaldı. Duruma tepki gösteren köy sakinlerinden Fettah Kapan, "Yaptığınız barınağı bir seyredin, gölün içinde kaldı, suyun içinde kaldı. Burada hayvanlar olsaydı ne olacaktı şimdi" dedi.

Köy sakini Fettah Kapan şöyle konuştu:

"Sayın valimize buraya ormandan gelen dere yatağının ağzı, Hamus Çayı'nın önü olduğunu söyledik. Ne kadar önlem alırsanız alın burası sel yatağı. Burada olmaz dedik. Yaptığınız barınağı bir seyredin gölün içinde kaldı, suyun içinde kaldı. Burada hayvanlar olsaydı ne olacaktı şimdi? Şimdi kış mevsimi değil, yaz mevsimine girdik. Yaz mevsiminde böyle olursa kışın burada ne olacak? Göl olacak burası. Osmaniye'deki uzmanlarımız bütün devletimize ait kurumlar burayı uygun gördüler. Burayı yapan arkadaşlar gelsin görsün.”